Proteste in Piata Victoriei din Bucuresti, ziua 11. 1.500 de persoane cer demisia Guvernului Grindeanu: "Zi de zi vom fi aici"

UPDATE 20:15 La aceasta ora sunt 1.500 de persoane in Piata Victoriei.

Oamenii au steaguri si pancarte si cer demisia Guvernului. Pe pancarte se poate citi: "Zi de zi aici vom fi!", "Demisia, demisia!" si "Noaptea, ca hotii!".

Protestatarii se afla in centrul pietei, circulatia masinilor desfasurandu-se normal.

La ora 19:00, in Piata Victoriei sunt cateva sute de oameni care cer demisia Guvernului, aceasta fiind a unsprezecea zi de proteste, transmite News.ro.

In cele zece zile de proteste, numarul record de manifestanti din Piata Victoriei a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.