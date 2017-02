Proteste in Romania, ziua 21. Zeci de persoane au revenit in fata Guvernului. Alte cateva zeci sunt la Cotroceni

Alte cateva zeci de persoane s-au strans, pentru a 16-a zi la rand, la Palatul Cotroceni, cerand demisia presedintelui Klaus Iohannis.

Zeci de oameni s-au adunat, luni seara, in Piata Victoriei din Capitala, in a 21-a zi de proteste generate de ordonanta privind modificarea codurilor penale.

Manifestantii flutura steaguri tricolore, fluiera si sufla in vuvuzele, scandand: "Zi de zi aici vom fi", Hotii", "PSD, ciuma rosie", "Demisia","DNA sa vina sa va ia". Circulatia se desfasoara normal in zona.

Numarul record de manifestanti in Piata Victoriei a fost atins in 5 februarie, cand peste 280.000 de oameni au protestat chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Zeci de persoane sustin Guvernul, la Palatul Cotroceni: "Luptam, luptam, Guvernul aparam"

Luni seara, zeci de persoane care sustin Guvernul Grindeanu se afla in fata Palatului Cotroceni, pentru a 16-a zi consecutiv, cerand demisia presedintelui Iohannis.

Protestatarii huiduie, scandeaza ”Demisia”, “Luptam, luptam, Guvernul aparam”.

Recordul de participanti la manifestatia de la Palatul Cotroceni a fost in prima zi de proteste, din 5 februarie, cand au iesit in strada peste 2.000 de oameni.