Proteste in Piata Victoriei din Bucuresti, ziua 27. 4.000 de romani au format steagul Uniunii Europene

La ora 21:00, aproximativ 4.000 de manifestanti au format steagul Uniunii Europene in Piata Victoriei.

Oamenii au cerut demisia guvernului Grindeanu si au scandat impotriva PSD.

In jurul orei 22:00, protestul s-a incheiat, in Piata mai ramanand cateva zeci de persoane.

Desfasurarea evenimentelor, livetext:

UPDATE 21:55 Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat. Au mai ramas doar cateva zeci de persoane, care scandeaza "Demisia", "DNA sa vina sa va ia" si "Rezist".

UPDATE 21:35 Protestatarii au inceput sa paraseasca Piata Victoriei. La aceasta ora mai sunt aproximativ 1.000.

UPDATE 21:10 Numarul manifestantilor a ajuns la 4.000 la aceasta ora.

UPDATE 21:00 Sunt 3.000 de persoane in acest moment in Piata Victoriei. Steagul UE a fost realizat de acestia, cu ajutorul telefoanelor mobile si a foilor colorate.

De asemenea, persoanele au intonat imnul Romaniei.

UPDATE 20:45 Tot mai multe persoane se aduna in fata Guvernului. In acest moment, numarul lor depaseste 2.000. Traficul dinspre Kiseleff si Aviatorilor spre Piata Victoriei a fost oprit.

UPDATE 20:20 Sunt 1.000 de persoane in acest moment in Piata Victoriei, iar numarul lor continua sa creasca rapid.

La acest moment nu este intrerupta circulatia in zona.

UPDATE 20:00 Aproximativ 500 de persoane sunt in acest moment in Piata Victoriei. Se scandeaza impotriva Guvernului, iar pe cladiri au aparut din nou proiectiile.

La ora 21:00, manifestantii vor sa realizeze din hartii colorate steagul UE.

Protestatarii au adus foi colorate cu dosare sau materiale subtiri, pe care le vor lumina cu ajutorul telefoanelor mobile.

In zona de protest sunt marcate locurile unde ar trebui sa fie luminate stelutele de pe steagul UE.

Protestatarii sufla in vuvuzele si scandeaza "Demisia" si "PSD, ciuma rosie".

Protestatarii au inceput sa vina in Piata Victoriei de la ora 17.30, unii aducand steaguri tricolore si pancarte cu mesaje antiguvernamentale.

Manifestantii sufla in vuvuzela si scandeaza “Demisia”, "PSD, ciuma rosie, "Romania" si “DNA sa vina sa va ia”.

In a 27-a zi de proteste, de la ora 21.00, manifestantii din Piata Victoriei vor sa realizeze din hartii colorate steagul Uniunii Europene, dupa ce in urma cu doua saptamani a fost realizat tricolorul.

Protestatarii sunt asteptati in fata Guvernului cu foi colorate, cu dosare sau materiale subtiri, pe care le vor lumina cu ajutorul telefoanelor mobile pentru a realiza steagul Uniunii Europene.

In urma cu doua saptamani, aproximativ 30.000 de oameni au format un tricolor uman in Piata Victoriei, in a treisprezecea zi de proteste antiguvernamentale, declansate in 31 ianuarie, dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale.

Numarul record de manifestanti in Piata Victoriei a fost atins in 5 februarie, cand peste 280.000 de oameni au protestat chiar in ziua in care Guvernul a abrogat OUG privind modificarea codurilor penale.