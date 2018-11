Proteste masive in Franta, fata de scumpirea carburantilor. 300 de mii de oameni au manifestat in strada si au blocat circulatia rutiera in toata tara - VIDEO

Au fost multe asemenea accidente, mai mult sau mai putin serioase, in punctele cu blocaje rutiere organizate de “vestele galbene”. De fiecare data, acelasi scenariu: un automobilist scos din sarite a fortat barajul si a ranit persoanele care erau in fata masinii. O manifestanta de 60 de ani a murit in Savoia.

A fost lovita de un autoturism condus de o soferita care s-a panicat cand s-a vazut inconjurata de manifestanti si a apasat pedala de acceleratie. Situatia a fost tensionata si la Paris, in apropierea palatului Elysee, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanti. Ambianta‘Macron, demisia!’, a strigat multimea, la circa 100 de metri de resedinta presedintelui Frantei.Ambianta “Macron, demisia!”

Christophe CASTANER, MINISTRUL DE INTERNE AL FRANTEI: “Guvernul este receptiv la toate demonstratiile si, desigur, vom continua sa raspundem la asteptarile francezilor, inclusiv in ce priveste puterea de cumparare. Dar, sa fie clar, ministrul de Interne este si va fi preocupat de siguranta si bunurile persoanelor.“

Protestararii il acuza pe seful statului ca i-a abandonat pe oamenii de rand. Macron nu a avut nicio reactie publica fata de aceste proteste. Dar, zilele trecute, a admis ca “nu a reusit sa-i reconcilieze pe francezi cu conducatorii lor”. Pe de alta parte, a acuzat oponentii politici ca se folosesc de protestele fata de scumpirea carburantilor pentru a-i bloca programul de reforme.

“E trist sa vezi in ce directie o ia aceasta tara. Curand nu vom mai putea trai aici.”

Pretul la motorina, carburantul cel mai utilizat in Franta, a crescut cu aproximativ 23 la suta, in ultimul an, pana la un pret mediu de 1,51 Euro pe litru, maxim neatins de la inceputul anilor 2.000. Taxele si accizele au scumpit motorina, in Franta, iar picatura care a umplut paharul este o noua majorare anuntata de guvern de la 1 ianuarie