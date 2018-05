Proteste nationale in Armenia. Dupa ce liderul opozitiei, Nikol Pashinyan nu a obtinut numarul suficient de voturi in parlament pentru a deveni premier, manifestatile au fost reluate - VIDEO

“Incepand cu ziua de maine, in toata tara va chemam la un protest national, fara precedent. Maine, de la ora 8:15, toate drumurile din tara vor fi blocate, caile ferate, metroul si aeroportul.”

Decizia deputatilor armeni de a nu-i acorda lui Nikol Pashinyan voturi suficiente pentru a deveni premier a fost huiduita de zecile de mii de oameni care asteptau cu sufletul la gura rezultatul.

Astfel, in aceasta dimineata protestele au fost reluate in cele mai mari orase din Armenia, in special la Erevan. Protestatarii au blocat cele mai importante sosele, caile ferate si drumul spre aeroport, astfel paralizand traficul in tot orasul.

“Nu trebuie sa ne temem de nimic. Trebuie sa ne temem doar de faptul ca la noi in oras nu exista dreptate.”

“Scopul nostru principal este sa inlaturam partidul republican de la putere.”

In cadrul sedintei speciale a parlamentului, care a avut loc ieri, doar 45 de deputati i-au sustinut candidatura lui Nikol Pashinyan, in timp ce 53 au fost impotriva. Membrii Parlamentului din Armenia vor organiza o noua sedinta speciala pe data de 8 mai pentru a alege un nou prim ministru. Potrivit legislatiei Armeniei, in cazul in care Parlamentul nu reuseste sa aleaga un nou premier, va mai exista o tentativ in sapte zile. Daca premierul nu va fi ales nici de aceasta data, Parlamentul trebuie dizolvat.

Premierul Serj Sargsyan a anuntat saptamana trecuta ca demisioneaza pe fondul protestelor nationale, care dureaza deja de 3 saptamani. Pashinyan, un fost jurnalist in varsta de 42 de ani este considerat singurul candidat potrivit in functia de premier. Nikol Pashinyan ii avertizase anterior pe membrii Parlamentului ca va urma un tsunami politic daca nu ii vor acorda votul de incredere pentru a deveni prim-ministru.