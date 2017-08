Proteste pe o plaja din Barcelona. Cateva sute de localnici s-au aratat nemultumiti de numarul mare de turisti, pe care ii acuza ca au comportament scandalos - VIDEO

“Turisti, plecati acasa!”, scria pe pancartele cu care oamenii au venit la protest. Ei au format un lant uman pe plaja, pentru a-i impiedica pe cei care se odihneau sa intre in apa.

Manifestantii spun ca sunt nemultumiti de comportamentul turistilor – lasa mizerie in urma lor si sunt galagiosi. Totodata ei sustin ca numarul mare de straini care vin in fiecare an, a dus la cresterea pretului chiriilor si i-a alungat pe localnici din centrul orasului.

”Turiştii care vin pentru cultura oraşului şi închiriază camere de hotel sau la motel, cu aceia nu avem nimic. Cei care închiriază apartamente şi vin să ne facă probleme pot să se întoarcă de unde au venit, pentru că nu-i vrem.”

Protestul le-a tulburat somnul catorva tineri care dormeau pe plaja. Unii si-au strans lucrurile si au plecat. Numarul mare de turisti ii deranjeaza de multa vreme pe locuitorii Barcelonei, iar proteste au avut loc si acum patru zile. Anul trecut, Spania a stabilit un record privind numarul de straini. 75 de milioane de oameni au ajuns in aceasta tara. In acest an, ar putea fi si mai multi turisti.