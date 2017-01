Proteste si furie in SUA, dupa ordinul de restrictie anti-musulmani dat de Trump. Canada ofera sedere temporara celor blocati

Asta a declarat Donald Trump in apararea sa, dupa ce oamenii au protestat, nemultumiti de ordinul care interzice intrarea in Statele Unite a cetatenilor din 7 tari musulmane. In aeroporturi s-au instalat insa confuzia si mii de protestatari.

In timp ce oamenii protesteaza de zeci de ore in aeroporturile din Statele Unite, Donald Trump a tinut sa precizeze ca masura nu este impotriva musulmanilor, ci impotriva terorismului.

Donald Trump: "Trebuie sa ii tinem pe teroristii islamisti in afara SUA. Nu ii vrem aici!"

Decizia sa a starnit valuri de indignare.

Protestatar: "Suntem americani, suntem o natiune de imigranti, iar cine spune ca imigrantii trebuie sa plece acasa uita ca nu noi am fost primii pe acest continent. Am observat o retorica similara celei practicate in anii '30 in Germania."

Protestatar: "Intelegem ca Donald Trump este un despot si nu se va schimba, dar speram ca ne aude Congresul. Daca nici ei nu ne vad, aceasta manifestatie va evolua, iar in doi ani vom reusi sa scoatem America din aceasta problema."

"Donald Trump, poti pleca!"

Canada va acorda permise de sedere temporara pentru persoanele blocate de ordinul lui Trump

Ottawa va acorda permise de sedere temporara cetatenilor din cele sapte tari musulmane vizate de ordinul executiv al presedintelui american Donald Trump si care ar fi blocate in Canada, a anuntat duminica ministrul canadian al imigratiei, Ahmed Hussen, informeaza AFP.

"Vreau sa asigur persoanele care ar fi blocate in Canada ca ma voi folosi de autoritatea mea pentru a le acorda un permis de sedere temporara daca este necesar, asa cum am facut si in trecut", a declarat ministrul intr-un briefing de presa.

Hussen nu a mentionat numarul de persoane care ar putea fi vizate de aceasta masura. El s-a referit la cativa pasageri carora li s-a refuzat imbarcarea la plecarea din Canada, precizand ca duminica dupa-amiaza autoritatile nu erau la curent ca vreo persoana sa fie blocata in Canada.

Ministrul a confirmat de asemenea ca Washingtonul a asigurat Ottawa ca decretul asupra migratiei nu se aplica canadienilor cu dubla cetatenie, dintre care una a vreuneia dintre cele sapte tari vizate de interdictia americana.

Ordinul executiv al presedintelui SUA interzice timp de trei luni intrarea in Statele Unite a cetatenilor din sapte tari predominant musulmane: Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.

Hussen, care este de origine somaleza, a indicat de asemenea ca cetatenii celor sapte tari, care dispun de un card valabil de rezidenta permanenta canadiana, ar putea inca intra in Statele Unite. Ordinul executiv american se aplica in schimb cetatenilor din cele sapte tari vizate care ar fi in tranzit in Canada.

Mai mult de 35.000 de cetateni canadieni cu dubla cetatenie detin si cetatenia uneia dintre cele sapte tari vizate de ordinul executiv american, a spus ministrul.

Hussen a evitat sa condamne masura Washingtonului, dar a subliniat ca Ottawa va continua o politica de imigratie bazata pe "compasiune", asigurand in acelasi timp siguranta canadienilor. "Noi ii primim pe cei care fug de persecutii, teroare si razboi", a spus el, reluand cuvintele unui mesaj pe Twitter al prim-ministrului Justin Trudeau.

Haos in aeroporturi dupa ordinul dat de Trump

In aeroporturile din New York, Detroit si Dallas se pare ca sunt - in continuare, dupa mai bine de 30 de ore - cateva zeci de persoane care nu pot intra in tara.

Avocat: "Tocmai am primit informatii despre o familie arestata aici, Nu stim cine sunt, nu stim de ce au fost retinuti... Asta este America! Noi nu facem astfel de lucruri! Domnule presedinte, opriti-va!"

Confuzia a fost cu atat mai mare cu cat la televizor cei din administratia Trump se contraziceau unii pe ceilalti. Daca initial s-a crezut ca persoanele care detin "cartea verde" nu pot intra in tara, au aparut apoi informatii ca, de fapt, aceste permise de rezidenta sunt acceptate. La fel s-a intamplat si in cazul celor cu dubla cetatenie. In aceasta situatie, se afla numerosi britanici. Primarul Londrei a reactionat imediat.

Primar: "Cred ca acest ordin este inuman si rusinos, si nu ar trebui trecut cu vederea de catre premierul nostru."

Marile companii, printre care Google, Microsoft, Apple si Facebook se numara printre cele mai afectate de ordinul prezidential, pentru ca au sute de angajati care provin din tarile vizate de interdictie.

Mii de manifestanti au protestat in fata Casei Albe impotriva ordinului lui Trump privind imigratia

Mii de persoane au manifestat duminica in fata Casei Albe in sprijinul musulmanilor impiedicati sa intre pe teritoriul american prin ordinul executiv privind imigratia semnat de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP.

''Iubire, nu teama. Aceasta este ceea ce confera grandoare Americii'', slogan reluat in cor de catre o multime compacta tinuta la distanta de resedinta prezidentiala prin grilajele inalte care inchideau Pennsylvania Avenue.

''Acest decret este intr-adevar impotriva principiilor noastre fondatoare si impotriva a ceea ce spune Constitutia'', declara Jeff Locwood (44 de ani), inconjurat de numeroase persoane cu pancarte, pe care se putea citi ''Imigrantii sunt America'' sau ''Lasati-i sa intre!'', dar si de unele purtand bonete roz, ''pussy hats'', simbolul ralierii opozantilor fata de presedinte in timpul ''Marsului femeilor'', la care au participat circa o jumatate de milion de persoane la Washington saptamana trecuta.

''El (Trump) spune ca nu este antimusulman, dar este antimusulman, mai ales atunci cand spune ca va avea grija de crestini'' in tarile arabe, declara, cu indignare, Khadija Shakour, americanca de religie musulmana, cu valul traditional pe cap, purtand o pancarta pe care scria ''NU excluderii religioase''.

Numerosi manifestanti afisau de asemenea reproduceri ale Statuii Libertatii si fluturau steaguri americane, convinsi ca decretul este indreptat impotriva a sapte tari musulmane (Siria, Libia, Iran, Irak, Sudan, Yemen si Somalia) si ca suspendarea masurii de primire de refugiati contravine valorilor americane.

''Familia mea, evreiasca, este solidara cu refugiatii musulmani'', scria Tall Zlotnitsky (43 de ani) pe o pancarta purtata de catre sotia sa si fiii lor. ''Am sosit fara acte in Statele Unite la varsta de 12 ani si am ramas aici. America mi-a dat o sansa'', explica el, contestand argumentele in materie de securitate avansate de catre Trump in legatura cu necesitatea de a introduce ''verificari extreme'' pentru cetatenii unor tari considerate ca fiind cu risc. ''Nici un american n-a fost ucis din 1975 de catre vreun cetatean al uneia dintre cele sapte tari. Sa iei o parte intreaga din lume si sa-i spui 'Sunteti inamicii nostri' incita la violenta. Aceasta nu este America'', a mai spus el.

''Daca el a facut aceasta in primele sapte zile, cine stie la ce sa ne asteptam in urmatorii patru ani'', declara la randul sau Sonja Davidovic, o tanara de origine sarba, rezidenta in SUA de circa zece ani. ''Important acum este sa ne mobilizam'', a spus ea.

Aproximativ 300 de manifestanti au patruns la sfarsitul zilei pe aeroportul Dulles, situat in apropiere de Washington, in intentia de a-i sustine pe eventualii pasageri blocati din cauza decretului lui Trump.