Proteste uriase in Rusia. Zeci de mii de oameni au iesit in strada in mai multe orase ale tarii, fiind nemultumiti de cresterea varstei de pensionare - VIDEO

La Moscova, in jur de 100.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au luat parte la o manifestatie autorizata impotriva acestei reforme, aflata in prezent in dezbatere în parlament. Pe strazile capitalei ruse, multimea a scandat lozinci precum "Putin, nu te atinge de pensiile noastre!" si au agitat pancarte cu inscrisuri precum "Vrem sa traim din pensiile noastre si sa nu murim la locul de munca".

“Eu cred ca asistam un genocid al poporului. Putin, eu nu te cred, nu pot sa respect un presedinte care-si omoara poporul. Este o rusine, aceasta conducere nu mai trebuie sa existe.”

“Sunt om care lucreaza si nu imi este placut sa ma uit la ceea ce face guvernul si ca copiii mei se vor pensiona cu mult mai tarziu decat trebuie si eu inclusiv.”

Manifestatii au avut loc in alte zeci de orase din Federatia Rusa, de la Extremul Orient pana in Siberia si vestul tarii. Oamenii au cerut demisia guvernului si organizarea unui referendum pentru a lua decizia finala privind cresterea varstei de pensionare.

“Vrem demisia guvernului Medvedev!”

Vladimir Putin, care nu a mentionat problema reformei sistemului de pensii in timpul campaniei care a condus la realegerea sa in luna martie, a anregistrat o scadere a popularitarii sale la 64 de procente, fata de 80 la suta in luna mai, potrivit Centrului rus de studiere a opiniei publice.

Duma de Stat a adoptat la 19 iulie, in prima lectura, ridicarea varstei de pensionare. Proiectul de lege prevede o crestere treptata a varstei de pensionare - o premiera in Rusia in ultimii aproape 90 de ani - la 63 de ani pentru femei si 65 pentru barbati, fata de 55 si 60 de ani in prezent. In schimb, angajatii din politie, securitate, serviciile secrete, armata si alte forte de ordine din Rusia - un contingent extrem de important - vor iesi la pensie la varsta de 45 de ani, ceea ce nemultumeste profund societatea rusa.