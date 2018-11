Proteste violente la Paris. Mii de manifestanti s-au adunat pe bulevardul central din capitala franceza pentru a-si exprima din nou dezacordul fata de cresterea preturilor la carburanti - VIDEO

Ciocniri violente au avut loc intre membrii miscarii “vestele galbene” si politisti pe Bulevardul Champs Elysees, dupa ce manifestantii au rupt un cordon de securitate. Fortele de ordine, mobilizate in numar mare, au folosit tunuri de apa si gaze lacrimogene impotriva manifestantilor.

Presa locala scrie ca persoane imbracate cu veste de culoare galbena, dar despre care nu se stie daca intr-adevar fac parte din miscare, au fost filmate in timp ce distrug mobilierul stradal si barierele de constructie pentru a construi un baraj in mijlocul bulevardului.

Aproximativ trei mii de politisti au fost mobilizati in mai multe locuri din oras pentru a supraveghea manifestatia. Ministrul de Interne al Frantei, a anuntat ca peste 23 de mii de “veste galbene” s-au mobilizat in mai multe orase din tara, dintre care 8 mii la Paris. Presa straina scrie ca cel putin o persoana a fost retinuta.

Manifestatiile au inceput sambata trecuta, cand peste 280 de mii de persoane au luat parte la proteste in peste doua mii de locatii din tara. La protestul de astazi participa mii de persoane. Timp de peste o saptamana, protestatari imbracati in veste reflectorizante, pe care toti soferii francezi trebuie sa le aiba in vehiculele lor, au blocat autostrazi din intreaga tara, impiedicand accesul la depozite de carburanti, centre comerciale si unele fabrici. Manifestantii protesteaza fata de scumpirea preturilor carburantilor dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a introdus taxe mai mari la combustibil.