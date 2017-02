Proteste violente la Paris. Totul s-a lasat cu magazine devastate, masini incendiate si confruntari cu politia - VIDEO

Un grup de tineri s-a napustit asupra politistilor care supravegheau manifestatia de solidaritate cu Theo, un tanar de culoare in varsta de 22 de ani, ranit in timpul arestarii sale si care ar fi fost agresat sexual de catre unul dintre politisti. Totul s-a intamplat saptamana trecuta, iar de atunci au avut loc proteste in fiecare seara. Ieri, manifestantii au incendiat patru masini si au distrus vitrinele unor magazine. Au aruncat cu sticle si pietre in politisti, care au ripostat cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc.

Ciocnirile au durat pana noaptea tarziu. Manifestantii au condamnat comportamentul agresiv al oamenilor legii si au cerut ca cei patru politisti sa fie pedepsiti conform legii. Acum, ancheta este in desfasurare. Agentii au fost inculpati pentru exces de forta, iar unul dintre ei si pentru viol.