Capitala Armeniei fierbe deja de 4 zile. Aproape 50 de persoane au fost ranite in urma protestelor violente, izbucnite dupa ce fostul presedinte al tarii a fost propus pentru postul de premier - VIDEO

Protestele care au inceput inca acum 4 zile in capitala Armeniei, au degenerat ieri in violente. In timpul ciocnirilor dintre politisti si demonstranti din centrul Erevanului au fost ranite 46 de persoane, inclusiv sase politisti.

Circulatia rutiera in centrul orasului a fost paralizata. Soferii si-au abandonat autovehiculele pe strazi, dupa ce protestatarii s-au intins pe asfalt si nu au permis circulatia masinilor, inclusiv a transportului public.

Acelasi lucru s-a intamplat si in statiile de metrou. Pentru a dispersa multimea, politistii au folosit gaze lacrimogene.

Si astazi mii de oameni au iesit in strada si au incercat sa mearga spre Parlament, acolo unde urmeaza ca fostul presedinte, Serj Sargasyan sa fie numit in functia de premier.

In aceasta dimineata, politia capitalei armene a blocat toate strazile adiacente cladirii legislativului. Pe data de 15 aprilie, liderul protestatarilor, seful fractiunii parlamentare de opozitie a facut apel la manifestatii de amploare. El a chemat oamenii sa blocheza strazile si statiile de metrou.

Opozitia il acuza pe fostul sef de stat ca vrea sa ramana la putere ani la rand, urmand modelul de la Moscova. Fiindca nu mai poate ramane presedinte, dupa zece ani de mandat, Sarkasyan urmeaza sa fie numit premier. Inainte de aceasta schimbare, oficialul a avut grija sa modifice constitutia pentru a mari puterile sefului executivului.