Protestele vestelor galbene au scazut din amploare. Sute de persoane s-au mobilizat in numar redus pentru o noua sambata de manifestatii, fiind inregistrate si ciocniri violente cu politia - VIDEO

Noua sambata de manifestatii promisa de vestele galbene a adunat astazi putina lume. Dupa-amiaza, La Paris, in jur de opt sute de oameni manifestau calm in mai multe locuri, a anuntat politia. Pe Champs-Elysee, epicentrul manifestatiilor din ultimele saptamani, cafenele si restaurante isi desfasurau activitatea in regim normal. Au fost si violente, un grup de protestatari a rasturnat o masina si a aruncat fumigene catre politisti.

Intre timp, peste trei sute de veste galbene au blocat inca de dimineata o fasie de autostrada langa frontiera spaniola. Perturbari de circulatie au fost semnalate si la hotarele cu Belgia. Ieri seara, un sofer a murit in sudul Frantei dupa ce masina in care se afla a lovit un camion care fusese blocat de vestele galbene.

Barbatul de 36 de ani a devenit astfel a zecea victima, care si-a pierdut viata din cauza protestelor anti-guvernamentale. Manifestatiile au inceput pe 17 noiembrie. Nemultumiti de scumpirea preturilor la carburanti, mii de francezi au protestat de atunci in fiecare weekend in intreaga tara.