Proteste violente la Paris. Sute de oameni si-au exprimat revolta fata de noile reforme din sectorul muncii, sustinute de presedintele Emmanuel Macron - VIDEO

Dezordinea a pornit de la cativa tineri, care au aruncat cu pietre in scutieri. Apoi manifestantii au inceput sa distruga vitrinele magazinelor si geamurile unor banci.

Agentii au format cordoane in preajma magazinelor vandalizate pentru ca acestea sa nu fie jefuite. In acelasi timp, alti scutieri incercau sa-i alunge pe protestatari de pe strazi. Multimea insa a scandat ore in sir, in incercarea de a convinge guvernarea sa renunte la noile reforme privind piata muncii.

Oamenii spun ca acestea vor acorda mai multe prioritati angajatorilor si vor contribui la cresterea somajului. Manifestantii l-au criticat dur si pe presedintele Macron, spunand ca vor cere demisia lui, daca va sustine in continuare reformele.