Psihologi: Donald Trump arata simptome clasice de boli mintale. Sufera de "narcisism malign"

Psihologii si specialistii in sanatate mentala isi exprima acum diagnosticele pentru noul presedinte al Americii. Recent, psihoterapeutul John D. Gartner a spus ca Trump este "periculos de bolnav mental si incapabil din punct de vedere al temperamentului sa fie presedinte". El considera ca miliardarul arata semne de "narcicism malign", definit ca o combinatie intre narcicism, tulburare de personalitate antisociala, agresiune si sadism in dictionarele psihiatrice.

Narcisismul este de fapt unul dintre cele mai comune diagnostice primite de Trump de la psihologi. "Narcisismul afecteaza abilitatea de a vedea realitatea, asa ca nu poti folosi logica pentru a convinge pe cineva de genul acesta", a spus psihologul Julie Futrell pentru NY Daily News, scrie The Independent.

In decembrie, trei profesori de top in psihiatrie i-au scris lui Barack Obama, exprimandu-si ingrijorarile cu privire la stabilitatea mentala a lui Trump.

"Simptomele sale de instabilitate mentala, incluzand grandomanie, impulsivitate, hipersensibilitate la critici, si o aparenta imposibilitate de a distinge intre fantezie si realitate, ne face sa ne indoim cu privire la potrivirea lui pentru reponsabilitatile imense de presedinte", au spus profesorii de la Scoala Medicala de la Harvard si de la Universitatea din California, care i-au cerut lui Obama sa ceara o "evaluare medicala si neuropsihiatrica completa" a presedintelui ales.

In lumea lui Trump, totul e cel mai cel pentru simplul motiv ca tot ce atinge el se transforma in aur. In vocabularul lui revin frapant adjectivele bombastice. Se considera irezistibil, iar femeile pe care ii pica ochii ar trebui sa se socoteasca norocoase.

Trump poarta costumele cusute de mana ale casei italiene Brioni, dar nu incearca sa treaca drept un rafinat. Asculta Paul Anka, Tony Benneett, filmele lui preferate sunt cele cu Van Damme. Nu poate fi acuzat de subtilitate ori snobism. Nu are simtul ironiei si nici aplecare catre introspectie.

Michael D'Antonio, autorul biografiei "Never enough": "Chiar mi-a spus ca nu-i place sa se gandeasca prea mult la el insusi pentru ca se teme ca, daca isi examineaza viata si se gandeste la ce a facut, nu-i va placea concluzia la care o sa ajunga."