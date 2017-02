New York Post scrie ca ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite, Vitalii Ciurkin ar fi murit din cauza unor probleme la inima - VIDEO

Publicatia New York Post, care citeaza surse sub anonimat, scrie ca Vitalii Ciurkin a fost dus de urgenta ieri dimineata la spital. El ar fi fost gasit inconstient in cladirea Consulatului Rusiei din New York si i s-au facut manevre de resuscitare. La cateva ore, acesta a decedat. Informatia insa nu a fost confirmata de Moscova. Moartea ambasadorului rus la ONU, care astazi urma sa implineasca 65 de ani i-a socat pe colegii sai. El era cunoscut ca un aparator al politicii ruse.

Lana NUSSEIBEH, AMBASADORUL EAU LA ONU ”A fost un coleg drag nouă, tuturor, un diplomat devotat ţării sale şi unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut.”

Ambasadorii ONU au tinut un minut de reculegere in memoria diplomatului rus.La Mosckova, au fost depuse flori la fotografia lui Vitalie Ciurkin din cladirea Ministerului de Externe. Condoleante au venit din partea mai multor oficiali, printre care si Vladimir Putin. Vitalii Ciurkin a fost reprezentantul Rusiei la ONU din 2006, iar anterior a fost ambasador in Canada si Belgia.

La sfarsitul lunii ianuarie, ambasadorul Rusiei in India, care s-a nascut la Chisinau a decedat pe patul de spital la varsta de 68 de ani, in urma unei boli. Iar in decembrie, ambasadorul Rusiei la Ankara a murit, dupa ce a fost impuscat de catre un politist turc.