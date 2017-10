Putin acuza UE de standarde duble. Liderul de la Kremlin sustine ca europenii nu vor sa recunoasca independenta regiuni Catalonia sau a Crimeii, desi in 2008 au admis declararea Kosovo ca stat - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Trebuia sa va ganditi mai devreme la asta. Nimeni nu stia despre crizele care au durat ani de zile in interiorul Europei. Stiau, nu-i asa? Ati stiut, dar ati salutat destramarea unui sir de state in Europa. Acum este Catalonia, iar in alta parte Kurdistan. In viziunea lor, exista luptatori corecti pentru independenta si libertate, si exista separatisti.“

Astfel, Putin a acuzat liderii europeni ca promoveaza standarde duble, spunand ca asemenea politici sunt periculoase pentru dezvoltarea stabila a Europei si a altor tari. In scurt timp, declaratiile au devenit subiect de discutii in presa internationala. Daily Mail, de exemplu, a scris ca Putin, de fapt, a motivat implicarea Rusiei in peninsula Crimeea. Iar cei de la The New York Times au mentionat ca presedintele rus s-a folosit de crizele din Europa pentru a aduce noi acuzatii in adresa UE.

Aseara, Vladimir Putin a raspuns la intrebarile jurnalistilor timp de 3 ore si jumatate, in cadrul clubului politic rus, Valdai. Putin a mai spus ca Uniunea Europeana frecvent primeste indicatii de la Casa Alba, numind Washington-ul “fratele mai mare” al Europei. Publicatia Bloomerg a scris ca acestea au fost cele mai negative declaratii pe care le-a facut vreodata Putin, in adresa Statelor Unite.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: “Are scopul de a forta Rusia sa iasa de pe piata energetica europeana, pentru a impune Europa sa treaca la gazul lichefiat mai scump din SUA.“

Pe langa asta, Putin a mai acuzat Washington-ul, fara a pronunta numele lui Donald Trump, de modernizarea arsenalelor nucleare, mentionand ca Rusia este pregatita sa dezvolte noi sisteme de armament. Casa Alba deocamdata nu a reactionat.