Putin a anuntat noi "provocari" cu arme chimice in Siria. SUA: Minciuni si dezinformare pentru a-l acoperi pe Bashar al-Assad - VIDEO

Oficialul american a declarat sub protectia anonimatului ca Moscova duce o campanie de dezinformare pentru a crea confuzie in lume cu privire la responsabilii atacului chimic de saptamana trecuta din Siria.

Acesta sustine ca Kremlinul incearca sistematic, in ciuda dovezilor, sa apere regimul lui Bashar al-Assad si sa arunce vina pentru atac pe opozitie si teroristii ISIS.

Acesta a mai declarat ca agentiile de informatii americane nu cred ca gruparea terorista Stat Islamic are gaz sarin, despre care Washington-ul este convins ca a fost folosit saptamana trecuta la Khan Sheikhun.

The White House claimed Russia and Syria tried to confuse the world about the chemical attack through disinformation https://t.co/pzBistE9wO

G7 a respins propunerea sanctionarii Rusiei dupa "atacul chimic" din Siria. Italia: "Nu trebuie sa punem Rusia la colt" — The New York Times (@nytimes) April 11, 2017

New York Times a publicat un document declasificat de Casa Alba in care Washington-ul sustine ca atat guvernul rus cat si cel sirian incearca sa induca in eroare comunitatea internationala prin minciuni si dezinformare cu privire la atac.

#BREAKING US official says Russia trying to cover up Syria chemical attack

— AFP news agency (@AFP) April 11, 2017

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Rusia detine informatii potrivit carora Statele Unite planuiesc sa lanseze noi atacuri cu rachete asupra Siriei si ca exista planuri in vederea anuntarii unor false atacuri chimice in aceasta tara.

Potrivit AFP, SUA ar investiga o posibila implicare a Rusiei in atacul chimic din Siria, soldat cu zeci de morti.

Vladimir Putin anunta noi atacuri chimice in Siria: Avem informatii ca sunt inscenate pentru a da vina pe guvernul sirian

Vladimir Putin a dezvaluit marti ca Rusia dispune de informatii conform carora in Siria se pun la cale noi “provocari” cu arme chimice care sa fie puse pe seama presedintelui Bashar al-Assad si a anuntat ca intentioneaza ca sesizeze Organizatia Internationala pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru ca aceasta sa investigheze atacul chimic de la Khan Shaykhun.

“Avem informatii din mai multe surse care indica pregatirea unor astfel de provocari — nu le pot califica altfel — si in alte regiuni ale Siriei, inclusiv in suburbiile de la sud de Damasc”, a declarat Putin dupa ce a fost intrebat de un ziarist daca se asteapta la noi lovituri aeriene americane in Siria, cum a fost atacul cu rachete asupra bazei aeriene siriene de la Shayrat ca represalii ale SUA dupa atacul cu arme chimice din provincia Idlib. “Se intentioneaza plasarea unor anumite substante si utilizarea lor sa fie pusa pe seama autoritatilor siriene” a completat liderul de la Kremlin in declaratiile acordate presei in timpul vizitei pe care o efectueaza la Moscova presedintele Italiei, Sergio Mattarella.

Si Ministerul rus al Apararii a sustinut ca rebelii sirieni transporta substante toxice la vest de Alep si de Khan Shaykhun, acesta din urma fiind orasul unde a fost consemnat atacul cu arme chimice din 4 aprilie, soldat cu aproape o suta de morti. “Bashar al-Assad nu are niciun interes sa foloseasca arme chimice. De altfel, armata siriana nu mai are astfel de arme”, arsenalul ei chimic fiind distrus intre anii 2013 si 2016 sub controlul Organizatiei Internationale pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), a mai mentionat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat emis la scurt timp dupa declaratiile lui Putin.

“Expertii OIAC au confirmat distrugerea a 10 din cele 12 situri utilizate pentru stocarea si fabricarea armelor chimice. Cele doua care au mai ramas se regasesc in teritoriile aflate sub controlul asa-zisei opozitii”, se mai arata in comunicat.

Putin a cerut ca atacuri de acest gen sa fie mai intai investigate inainte sa se ia masuri punitive si a apreciat ca situatia creata dupa acest atac cu arme chimice poate fi comparata cu invazia americana in Irak in anul 2003, cand Washingtonul a actionat pe baza unor informatii despre existenta unor arme nucleare in aceasta tara, arme care apoi nu au fost niciodata gasite. Liderul rus a anuntat in acest context ca intentioneaza sa se adreseze OIAC pentru ca aceasta organizatie sa investigheze atacul de la Khan Shaykhun.