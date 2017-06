Putin a vizitat tabara pionierilor sovietici infiintata de Lenin in Crimeea. Kievul denunta o "incalcare a suveranitatii" - VIDEO

In Crimeea, Putin a vizitat legendara colonie de vacante pentru tineri Artek, situata pe malul Marii Negre, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

”In urma cu nu prea mult timp, Artek traia vremuri destul de dificile. Insa acum ea este pe cale sa renasca si a renascut ca tabara de vacanta internationala”, a declarat presedintele rus, intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata tinerilor rezidenti ai coloniei.

Dupa implozia URSS in 1991, Artek a ramas, la fel ca Crimeea, in cadrul Ucrainei independente, si a primit copii ucraineni, dar s-a trezit in 2009 pe marginea prapastiei falimentului. Redevenit rusa in 2014, dupa anexarea Crimeei, colonia si-a redeschis portile, iar lucrari vaste de renovare au fost lansate.

Creata in 1925 dupa o idee a lui Lenin, Artek a fost mai intai sanatoriu pentru copii tuberculosi, iar apoi a devenit, treptat, un loc de cult, primind floarea fina a ”pionierilor”, organizatia comunista de tineret din care faceau parte sovieticii cu varste cuprinse intre zece si 14 ani.

Colonia primea de asemenea copii straini, provenind in principal din tari comuniste. Filme si slagare din acea epoca lauda ”prietenia legata la Artek”.

”Aici invatam esentialul: sa fim prieteni. Si va invit si eu la acest lucru. Indiferent de unde ar veni ceilalti copii de varsta voastra, trebuie sa stiti intotdeauna ca ei sunt prietenii vostri”, a subliniat Putin, citat in comunicat.

Ministerul ucrainean de Externe a denuntat aceasta deplasare a presedintelui rus, care a venit in mai multe randuri in Crimeea dupa anexarea penisnulei.

”Partea ucraineana considera aceasta vizita (...) drept o incalcare a suveranitatii statului si integritatii teritoriale a Ucrainei”, a anuntat ministerul intr-un comunicat citat de agentia oficiala rusa Tass.

Ucraina se confrunta din 2014, in estul tarii, cu un conflict armat intre separatisti prorusi si forte proguvernamentale, soldat cu peste 10.000 de morti.