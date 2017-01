Putin, dupa scandalul filmarilor compromitatoare cu Trump: "Ma indoiesc, insa prostituatele noastre sunt cele mai bune"

Liderul de la Kremlin incerca sa demonteze speculatiile potrivit carora Donald Trump ar fi fost filmat de rusi in compania unor prostituate, la Moscova.

Calificativul de 5 stele pus de Putin prostituatelor din Rusia a facut senzatie pe internet. "Doar Trump poate restabili maretia prostituatelor americance", suna un comentariu.

Intamplator, Vladimir Putin a formulat aprecierea la prima sa intalnire cu omologul lui de la Chisinau, Igor Dodon.

Vladimir Putin: In primul rand, Trump e barbat in toata firea si, in al doilea rand, s-a ocupat multi ani de organizarea concursurilor de frumusete. Prin urmare, a fost mereu in preajma celor mai frumoase femei din lume. Cum sa zic, mi-e greu sa-mi imaginez ca, aflat la Moscova, s-ar repezi intr-un hotel ca sa fie in compania rusoiacelor noastre cu...responsabilitate sociala redusa.. Chiar daca prostituatele rusoaice sunt, fireste, cele mai bune din lume... Ma indoiesc, totusi, ca i-ar cadea cu tronc lui Trump....