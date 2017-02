Putin i-a cerut scuze lui Erdogan dupa ce trei militari turci au fost ucisi "accidental" in Siria. Ce i-a transmis

In acelasi raid au mai fost raniti 11 soldati turci.

Potrivit comunicatului armatei turce, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a transmis telefonic 'tristetea si condoleantele sale' presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in legatura cu acest incident.

Conform comunicatului, aviatia rusa incerca sa loveasca tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic, 'dar trei dintre soldatii nostri au cazut martiri atunci cand o cladire in care unitatile noastre luasera pozitie a fost lovita'.

Textul nu precizeaza in ce regiune din nordul Siriei s-a produs incidentul.

La randul sau, Kremlinul a anuntat ca Putin si Erdogan au stabilit, in aceeasi discutie telefonica, sa intensifice cooperarea impotriva Statului Islamic.

Presa turca a relatat putin mai devreme ca cinci militari turci au fost ucisi joi in lupte cu jihadistii Statului Islamic in nordul Siriei, ridicand la zece numarul soldatilor turci morti in acest sector in ultimele doua zile. Nu este clar deocamdata daca acest bilant ii include pe militarii ucisi de aviatia rusa.

Potrivit agentiei Dogan, cei cinci soldati au fost ucisi in regiunea Al-Bab, un bastion al Statului Islamic pe care rebelii sirieni, sprijiniti de armata turca, incearca de mai multe saptamani sa-l cucereasca.

In total, 66 de militari turci si-au pierdut viata de la declansarea interventiei militare in nordul Siriei, la data de 24 august 2016, pentru dislocarea jihadistilor din SI, dar si a militiilor kurde siriene considerate de Ankara drept grupari teroriste.