Putin: "Rusia nu a avut nimic de-a face cu demiterea directorului FBI James Comey". Patru candidati, intervievati

“Nu avem nimic de-a face cu acest lucru. Presedintele Trump actioneaza in concordanta cu legea si Constitutia sa”, a spus liderul de la Kremlin, conform The Independent.

Putin a facut declaratia pentru un reporter CBS de la Soci, unde liderul rus a luat parte la un meci de hochei.

Afirmatia a venit in conditiile in care mai multe surse au afirmat ca James Comey a cerut resurse suplimentare pentru investigatia vizand interferenta rusa in alegerile din 2016, cu cateva zile inainte de a fi concediat.

Intre timp, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a intalnit cu Trump la Washington. Dupa discutii, seful diplomatiei ruse a afirmat este „umilitor” pentru poporul american sa auda ca Moscova controleaza situatia politica din SUA.

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat in timpul noptii scrisoarea de demitere a directorului Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey. Demiterea acestuia a socat Washingtonul, iar democratii au acuzat ca eliminarea lui Comey are legatura cu investigatia condusa de FBI cu privire la legaturile dintre campania Trump si Rusia.

„Comey a pierdut increderea a aproape tuturor celor de la Washington, atat republicani, cat si democrati. Cand se linistesc lucrurile, imi vor multumi”, a scris Trump intr-o serie de postari pe Twitter, la o zi dupa ce l-a demis pe inaltul oficial.

El a dat asigurari ca va numi un inlocuitor „care va face o treaba mult mai buna, readucand spiritul si prestigiul FBI”.

El nu a mentionat niciun posibil efect pe care l-ar putea avea demiterea asupra anchetei privind contactele dintre membrii echipei sale de campanie si Rusia, scrie Associated Press.

Departamentul de Justitie al SUA intervieveaza patru candidati pentru a prelua conducerea FBI

Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, si Procurorul General adjunct Rod Rosenstein intervieveaza candidati pentru a prelua interimar conducerea FBI, relateaza ABC News.

Miercuri vor fi intervievati patru candidati, alesi din inalti oficiali din FBI si Departamentul de Justitie, precum si dintre directorii birourilor FBI din tara, a declarat o sursa apropiata discutiilor.

Este vorba despre despre directorul executive adjunct al FBI, Paul Abbate, care conduce divizia pentru combaterea infractionalitatii informatice, directorul Serviciului National de Contrainformatii William Evanina, agentul special Adam Lee, care conduce biroul FBI din Richmond si agentul special Michael Anderson, care conduce biroul din Chicago.

Potrivit asteptarilor, noul director FBI va fi anuntat in urmatoarele 24, pana la 48 de ore.

„Presedintele este in proces de evaluare a persoanelor care vor putea ocupa functia, conduce FBI si recastiga increderea in randul poporului american”, a spus vicepresedintele Mike Pence in Congres.