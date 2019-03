Rachete trase din Fasia Gaza spre Tel Aviv. A fost activat scutul antiracheta ”Cupola de Fier”

Cu câteva momente înainte de anunţul armatei, postat pe Twitter, sirenele au sunat în cursul serii la Tel Aviv şi în localităţile învecinate.

Ministerul de Externe a publicat o înregistrare video, arătând, după cum a susţinut, sistemul de apărare antirachetă israelian “Cupola de Fier” în timp ce distrugea una din rachete “deasupra regiunii Tel Aviv”.

#TelAviv under fire from #Hamas rockets. This must be condemned and fought. Israelis should be able to enjoy a peaceful and quiet evening without being forced to run for their lives to bomb shelters. pic.twitter.com/6dJitWpN1n