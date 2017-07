Radu Mazare, fost primar al Constantei, Romania, condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta

De asemenea, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta.

Fostul sef al Directiei de Administratie Publica Constanta Constantin Racu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, aceeasi condamnare fiind dispusa si in cazul unui alt inculpat in dosar, Dragos Savulescu, fost actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti.

La trei ani de inchisoare cu suspendare au fost condamnati si fostul sef al Directiei Patrimoniu din Primaria Constanta Ramona Dospinescu, fostul sef al Directiei Tehnic- Investitii Ion Marica, fostul consilier juridic Cristian Talpau si Nora Chirca, tot consilier juridic.

In acest dosar, omul de afaceri Cristian Borcea, fost actionar al clubului Dinamo, a fost achitat.

Magistratii au decis, de asemenea, achitarea lui Aurel Jean Andrei, notar public si sotul presedintelui Tribunalului Bucuresti Laura Andrei, a lui Bogdan Ghitulescu, consilier juridic, si a lui Dan Miron, fost consilier local.

Instanta a incheiat in 7 aprilie dezbaterile in dosarul retrocedarii plajelor din Constanta, care se judeca de aproape noua ani la Curtea de Apel Bucuresti.

La ultimul termen al procesului, Radu Mazare a spus ca spera ca "expunerea media" si "incarcatura publica a procesului maraton" sa nu afecteze solutia data de catre magistrati.

Avocatii lui Radu Mazare au cerut achitarea acestuia, pe motiv ca retrocedarile s-au facut in baza votului dat de reprezentantii Consiliului Local Constanta, iar Prefectura nu a avut obiectii in urma votului.

Procurorii DNA au cerut instantei sa dea pedepse maxime, raportat la faptele comise, pentru Radu Mazare, pentru fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu si pentru Cristian Borcea, iar pentru alti inculpati au solicitat sa se constate incetarea procesului penal pe motiv ca faptele s-au prescris, in conditiile in care acest dosar se judeca de aproape noua ani.

Fostul primar Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA in 28 octombrie 2008, alaturi de 36 de persoane, intre care fosti si actuali functionari din Primaria Constanta si Oficiul de Cadastru, mandatari si notari publici, in dosarul privind atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din municipiul Constanta, Mamaia, plaja si faleza.

Prejudiciul in aceasta cauza a fost estimat de DNA la aproximativ 114 milioane de euro, din care 77,77 milioane de euro reprezinta prejudiciu in dauna statului si 36,16 milioane de euro prejudiciu in dauna municipiului Constanta.

9 ani de judecata

Procesul a inceput in urma cu 9 ani la Curtea de Apel Bucuresti, fara sa se fi pronuntat pana acum o solutie pe fond, in conditiile in care instanta a aratat ca toate faptele se prescriu in doi ani, unele dintre ele fiind deja prescrise.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, in 23 iunie, sa amane din nou pronuntarea in acest dosar, pentru a saptea oara.

