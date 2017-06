Raid al politiei, puternic inarmate, in estul Londrei. 12 persoane au fost arestate in legatura cu atacul de sambata

Scotland Yard a refuzat sa comenteze aceste informatii de presa despre raid sau sa spuna daca operatiunea are legatura cu atacul de la London Bridge, scrie AP, citat de News.ro.

BBC anunta insa ca 12 persoane au fost arestate, iar operatiunea are legatura cu atacurile de sambata seara din Londra.

First pictures of arrests in Barking this morning https://t.co/G8M04irfF0 pic.twitter.com/ZiFVET72Cd

— Daily Mirror (@DailyMirror) June 4, 2017

In imagini transmise de Sky News si postate pe retele de socializare apare o zona izolata de politie in jurul unei cladiri locuite, la Barking, o suburbie situata in estul Londrei.

Autoritatile au anuntat ca politisti i-au ucis pe toti cei trei atacatori sambata seara, dupa ce acestia au ucis sapte persoane, dar ca ancheta continua.

Potrivit Reuters, ambulante erau parcate langa cladirea izolata din Barking, potrivit unor imagini aeriene difuzate de Sky News.