Raid de proportii in Londra, dupa atentatul de ieri din apropierea Parlamentului. Autoritatile spun ca atacatorul era cetatean britanic, anchetat in trecut intr-un caz de terorism - VIDEO

”Fugiţi, fugiţi.”

Centrul Londrei a devenit aseara un loc cuprins de panica si teroare. Focuri de arma au rasunat in apropierea cladirii Parlamentului, iar oamenii alergau care incotro.

”Am văzut cadavre pe trotuar şi o mulţime de oameni care primeau ajutor, în jur de opt.”

Sunt marturiile oamenilor care se aflau pe podul Westminster din inima Londrei. Atacatorul a intrat intentionat intr-un grup aflat pe pod, iar momentul a fost surprins de o camera de supraveghere. Din imagini se vede cum masina circula cu viteza, iar o persoana sare in rau. Aceasta ar fi romanca ranita in atac.

”După ce am coborât din autobuzul meu, am văzut un bărbat venind în fugă lângă poliţistul, care se afla lângă mine şi striga că are nevoie de ajutor, că soţia lui a sărit în râu.”

Femeia a fost scoasa din rau si dusa la spital. Ranit a fost si viitorul ei sot, tot roman, care a fost deja externat. De pe pod, atacatorul si-a continuat drumul catre cladirea Parlamentului. Acolo a prins sub rotile masinii o femeie, care nu a reusit sa scape cu viata. Ulterior, individul a incercat sa intre in cladirea legislativului si a ranit cu un cutit un politist. In apropiere se afla parlamentarul Tobias Ellwood, care i-a sarit imediat in ajutor. Politicianul este numit erou pe retelele de socializare, dupa ce presa l-a surprins in timp ce incerca sa-i faca masaj cardiac politistului. Eforturile sale au fost insa in zadar, intrucat barbatul, in varsta de 48 de ani, a murit. In jur, oamenii inca nu stiau ce s-a intamplat, iar politistii evacuau zona.

”Am văzut o maşină care a intrat în gard, lângă Big Ben şi am crezut că este un accident. Când m-am apropiat, am văzut o persoană la pământ, care nu mişca şi era foarte mult sânge pe jos. Când am ajuns în piaţă, am văzut că erau foarte multe persoane speriate şi multă securitate.”

Dupa atac, a fost marit numarul de politisti pe strazi, iar circulatia pe pod a fost inchisa. Despre acest lucru ne-a spus si un moldovean stabilit la Londra.



Dumitru VICOL, MOLDOVEAN STABILIT LA LONDRA "A fost izolata zona in care a avut loc atacul...”

In timpul noptii, politistii au organizat un raid de proportii si au retinut opt persoane. Nu se stie insa ce legatura au acestea cu atacatorul. Astazi, autoritatile au venit cu primele informatii despre individ.

Theresa MAY, PREMIERUL BRITANIC ”Pot confirma că bărbatul s-a născut în Marea Britanie şi că în urmă cu câţiva ani a fost anchetat de serviciile de informaţii interne MI5 pentru legături cu extremismul violent.”

In urma atacului, patru persoane au murit, inclusiv agresorul, iar circa 40 au fost ranite. Numerosi lideri straini au condamnat atentatul, iar orase din intreaga lume si-au arata solidaritatea, luminand monumente-simbol in culorile drapelului britanic.