Raidurile aeriene ale regimului sirian continua in Ghouta, la o zi dupa adoptarea unei rezolutii prin care Consiliul de Securitate al ONU cere, care focul sa fie incetat timp de o luna - VIDEO

Rezolutia ONU cere tuturor partilor sa inceteze atacurile pentru 30 de zile, pentru ca ajutoarele umanitare sa ajunga la oameni, iar cei raniti sa poata fie transportati la spitale. A fost nevoie de mai multe zile de negocieri pentru a convinge Rusia, un aliat al presedintelui Assad, sa nu foloseasca dreptul de veto. Moscova a cerut ca lupta impotriva gruparilor teroriste sa continue.

Vasili NEBENZIA, AMBASADORUL RUSIEI LA ONU: ”In rezolutie este scris ca armistitiul nu se aplica si asupra operatiunilor militare impotriva Statului Islamic, Al-Nusra si alte grupari care au legaturi cu al-Qaida.”

Statele Unite si alte tari au criticat Rusia pentru protejarea regimului de la Damasc.

Nikki HALEY, AMBASADORUL SUA LA ONU: ”Este esential ca regimul Assad si aliatii sai sa respecte cererile noastre si sa opreasca asaltul asupra Ghoutei de Est si sa permita accesul ajutoarelor umanitare si a medicamentelor catre toti cei care au nevoie.”

In ultima saptamana, armata siriana a bombardat intens enclava Ghouta, aflata in apropiere de Damasc si care este sub controlul rebelilor. Observatorii internationali au anuntat ca peste 500 de civili au murit in urma raidurilor aeriene si a atacurilor terestre.