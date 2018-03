Ramas bun, Andrei Gheorghe. Realizatorii de radio nu-l uita pe cel care a spart sabloanele

A spus adevăruri dureroase, uneori fără să-şi aleagă vorbele. Unii au apreciat asta, alţii l-au hulit. N-a fost un om comod şi nici nu şi-a propus. Le-a vorbit însă din inima oamenilor şi i-a îndemnat să nu le fie teamă de adevăr şi de cuvinte.

La început a fost cuvântul. Cu acest crez, Andrei Gheorghe a trăit într-o permanentă încleştare cu viaţa, cu el însuşi, cu limitele, pentru a-şi proclama libertatea. A spus totul exact aşa cum credea.

Andrei Gheorghe: “Cred că sunt cea mai tare voce de la PRO FM. Dar nu sunt cea mai tare voce de la PRO FM, sunt cea mai tare voce din România. Dar nu sunt cea mai tare voce din România, sunt cea mai tare voce din lume.”

Cu aroganţă, dar şi cu profunzime, a adus naturaleţea în discursul public şi i-a somat şi pe ceilalţi să vorbească liber, într-o vreme în care curajul de spune ce gândeşti abia mijea.

Andrei Gheorghe: “Asta m-a enervat. Nu putem face nimic. Acceptarea, resemnarea, nimic nu se poate schimbă, totul va rămâne etern la fel.”

Cu adevăruri spuse tranşant, cu o charismă a povestitorului hipnotică, emisiunea “13-14” din anii ’90, de la PRO FM, a ajuns să fie ascultată de milioane de oameni şi a deveit cel mai longeviv talk-show la un radio comercial.

Vocea lui gravă, fermă, dura, lucidă şi mai ales inconfundabilă a spart şabloanele cu “Midnight Killer”, un show de noapte, unde a şi bătut recordul la numărul de ore petrecute în emisie.

Andrei Gheorghe: “De ce eu am ajuns în radio, de ce am ajuns aici? Cineva, acolo sus a fost foarte atent şi a zis după ce am trecut prin 20-30 de meserii, a spus aici trebuie să ajungi.”

Florin Călinescu: ”Andrei este un om care a ars într-un fel personal, asumat şi responsabil, absolut de când îl ştiu eu din ’90 şi un pic... Aşa a vrut să trăiască, aşa a vrut să vorbească, aşa a vrut să existe, aşa a vrut să trăiască, aşa a vrut să apară, aşa a vrut să dispară...″

Vlad Craioveanu, realizator radio: ”Ştii ce avea special ca om de radio? Ce n-au 95% dintre oamenii de radio de acum. Avea verbul la el, avea creativitate, imaginaţie, o minte speculativă, avea coloana vertebrală, nu minţea şi era duşmanul la proşti. A fost, dacă vreţi, profesorul de libertate. Un om care m-a învăţat să fiu liber cu adevărat”.

Lucian Mândruţă: ”Era un om care putea să te umple de înţeles, de sens, de viaţă, în 20 de minute de televiziune sau radio şi în acelaşi timp care putea să te enerveze, să te mişte, să te scoate din sărite cam în 30 de sec, era un om al extremelor. ″

Vlad Petreanu, realizator radio: “Le-a dat spaţiu de emisie tuturor ascultătorilor săi, pentru că el credea că liberatea de exprimare trebuie exercitată ca să fie apărată.”

O viaţă trăită fără rest, într-un zbucium infinit, într-o lupta continuă cu cei care reprezentau sistemul şi interdicţiile, dar şi cu o lume în care nu se mai regăsea de mult. Nu şi-a ascuns niciodată dezamăgirea faţă de modul în care a evoluat societatea românească din 1989 încoace.

Anul trecut, în septembrie, postase pe Facebook un mesaj, ca o premoniţie, ca un blestem.

Andrei Gheorghe: “Sunt obosit. Am fost generaţia de sacrificiu şi am crezut că după un drum lung şi greu o să ajungem într-o poiana cu soare şi flori. Dar nu a fost aşa. (...) în jurul nostru doar mizerie şi dezmăţ şi nu mai pot şi nu mai am răbdare. Sunt obosit şi drumul nu se mai zăreşte.”

Suflet pe jumătate rus, născut în 1962, la Lipeţk,, unde tatăl lui, român, studia la şcoală de aviaţie, Andrei Gheorghe a alternat întotdeauna între o sensibilitate dureroasă şi o revoltă contra banalului. Şi îşi lua puterea din idei şi cuvinte, mai ales că era de formaţie filiolog .

Şi găsit calea în radio - s-a lansat în 1990, la Constanţa, oraşul în care a copilărit. În 1996 a început aventura PRO FM şi, apoi, PRO TV, unde Andrei Gheorghe a devenit una dintre cele mai cunoscute voci din spaţiul public. Şi-a urmat mereu, izbăvitor, conştiinţa.

″Îmi plac oamenii vii şi mă revoltă oamenii morţi. Mă revoltă cei care au murit din viaţă.”

“Să nu uitaţi niciodată de inimile voastre. Orice ar fi, întotdeauna, cel mai bun răspuns, cea mai mare şi profundă înţelepciune o să o găsiţi în inima voastră.”

Au urmat apoi şi câteva roluri în cinema - colaborări cu Costa Gavras şi Francis Ford Coppola, dar şi emisiunea “Lanţul Slăbiciunilor”. Andrei a rămas mereu acelaşi rebel care arde, ducându-şi uneori ideile până la autodistrugere.

Florin Călinescu: ″S-a consumat, pentru că el însuşi era într-o fuziune nucleară continuă. Nu s-a stins niciodată, pauzele cred că l-au consumat mai mult. Probabil că atunci când era la microfon se liniştea puţin.”

Credea în cărţi, citea enorm şi spunea că educaţia se face în bibliotecă. În presă i-a inspirat pe mulţi şi i-a provocat până la despărţire. În ultima vreme era tot mai singur.

Pe 19 februarie, Andrei Gheorghe a postat ultimul mesaj. Până la ultimul cuvânt, Andrei n-a făcut compromisuri: “Totul trece. În cazul de faţă a trecut şi ultima interdicţie şi după 30 de zile va spun iarăşi, salutare! M’am întors şi sunt acelaşi, cu aceleaşi ocupaţii. Voi continuă să trollez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemiţi, homofobi, legionari, negaţionişti.”

“Nu murim o singură dată, ci murim de mai multe ori, încep să moară apropiaţii şi exersezi acest lucru. Noi realizăm acum, zona asta de reţele sociale de consternare, de colegi, prieteni, noi realizăm că nu mai avem atât de mult şi nu mai suntem atât de tineri.”

Andrei Gheorghe, omul, s-a stins după atâta zbucium. Însă vocea lui va continua să ne urmărească, asemeni unei instanţe care nu uită şi nu iartă.

Rămas bun.