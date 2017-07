Raport: Coreea de Nord executa in public pe cei care fura orez. "Unii sunt batuti pana la moarte pentru a nu irosi gloantele" - FOTO

Potrivit acestui raport, intocmit de un ONG cu sediul la Seul, decizii cu privire la executii, adesea extrajudiciare, sunt luate frecvent sub influenta unui trecut ”prost” al familiei sau a unei campanii a Guvernului de a descuraja anumite comportamente.

Transitional Justice Working Group (TJWG) precizeaza ca raportul pe care l-a intocmit are la baza interviuri cu 375 de nord-coreeni care au fugit in ultimii doi ani din aceasta tara izolata, relateaza News.ro citand Reuters.

Reuters scrie ca nu a putut sa verifice prin surse independente declaratiile transfugilor citate in document.

TJWG este alcatuir din activisti pentru drepturile omului si este condus de Lee Younghwan, care a lucrat ca aparator al drepturilor omului in Coreea de Nord. ONG-ul este finantat in principal de National Endowment for Democracy (NED), o fundatie privata nonprofit finantata de Congresul Statelor Unite.

Raportul TJWG vizeaza sa documenteze locuri ale unor omoruri in public si gropi comune, ceea ce nu s-a mai facut anterior, cu scopul de a sustine un efort international de a-i trage la raspundere pe cei care comit ceea ce denunta drept crime impotriva umanitatii.

”Harti si marturii aferente prezinta o imagine a amplorii abuzurilor care au loc de decenii”, subliniaza ONG-ul.

Phenianul respinge acuzatii cu privire la abuzuri asupra drepturilor omului, subliniaza ca cetatenii nord-coreeni se bucura de protectie in virtutea Constitutiei si acuza Washingtonului de cele mai mari incalcari ale drepturilor omului din lume.

Insa un raport istoric, intocmit in 2014 de o comisie ONU de ancheta, acuza regimul lui Kim Jong-un de o gama larga de abuzuri ale drepturilor omului.

Tari membre ONU au indemnat in acel an Consiliul de Securitate sa ia in considerare o trimitere a Coreei de Nord si a lui Kim Jong-un in fata Curtii Penale Internationale (CPI), pentru a fi judecat de crime impotriva umanitatii, prezentate in acel raport.

Comisia ONU a prezentat, intre alte altele, lagare mari de detinuti, cazuri de aplicare sistematica a torturii, infometare si executii comparabile atrocitatilor comise in perioada nazismului, fapte pe care le-a legat de regimul stalinist.

Phenianul a respins consluziile anchetei, iar eforturile aducerii Nordului in fata CPI au fost blocate in parte din cauza unor obiectii formulate de China si Rusia, care au drept de vetoo in Consiliul de Securitate.

TJWG apreciaza ca proiectul sau de cartografiere a locurilor in care afirma ca se afla gropi comune si au avut loc executii poate contribui la documentarea si sustinerea eforturilor de a aduce Coreea de Nord in fata justitiei.

Potrivit ONG-ului, executii au loc in lagare de detinuti cu scopul de a provoca frica si a intimida eventuali evadatori, iar oameni sunt executati public inclusiv din cauza unor infractiuni minore, precum furtul de porumb sau orez.

Furtul unor cabluri electrice sau altor bunuri de la fabrici in vederea vanzarii si distribuirea unor produse media din Coreea de Sud se pedepsesc si ele prin executii, cel mai adesea prin impuscare, potrivit socumentului.

Unii martori afirma ca oameni pot fi batuti pana la moarte. ”Unele infractiuni au fost considerate ca nu merita sa se iroseasca gloante pe ele”, declara un martor citat in raport.

Oficiali guvernamentali au fost executati in urma unor acuzatii de coruptie si spionaj, iar birocrati din alte regiuni au fost obligati sa asiste, ca ”tactica de descurajare”, se arata in document.

Transfugi din Nord au mai declarat, in trecut, ca au asistat la executii publice si abuzuri asupra drepturilor in centre de detentie.