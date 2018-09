Rapperul Mac Miller, in varsta de 26 de ani, a fost gasit mort in locuinta sa din Los Angeles. Din cauza dependentei de droguri, artistul a fost rapus de o supradoza - VIDEO

Mac Miller a fost gasit mort ieri la pranz in dormitorul locuintei sale din Valea San Fernando. Decesul a fost pronuntat imediat dupa venirea autoritatilor. La 911 a sunat un prieten de-al rapperului, care l-a gasit inconstient in casa.

Atunci cand echipajele de interventie au ajuns acolo, Mac Miller era in stop cardiac. Artistul ducea o lupta cu dependenta de droguri de mai multi ani, fiind unul din motivele pentru care cantareata Ariana Grande a incheiat relatia pe care o aveau de doi ani.

Ariana nu a avut nicio reactie publica in urma tragediei, dar in trecut a descris relatia lor ca fiind una toxica si ca s-a rugat pentru ca acesta sa scape de dependenta. Cei doi au fost iubiti din august 2016 pana in mai 2018.

In ultimul sau interviu publicat joi in presa americana, Miller a vorbit despre lupta cu depresia si presiunea celebritatii. Iar cu cateva ore inainte de a muri, artistul a postat pe contul sau de Instagram o poveste in care se aude noul sau cantec cu denumirea “Asa merge totul. Poti sa ai lumea in palma ta si tot ai putea sa o scapi” este unul dintre versurile cantate de rapper.

Cantaretul si-a lansat albumul de debut in 2011, iar doi ani mai tarziu a fost personajul unui reality show care ii urmarea cariera si ascensiunea. Isi lansase ultima piesa anul acesta, iar in octombrie urma sa plece in turneu. Miller a avut colaborari cu artisti ca Pharrell Williams, Kendrick Lamar si Ariana Grande.