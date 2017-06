Rasturnare de situatie in cazul Brexitului. Presedintele Consiliului European vorbeste despre ramanerea Marii Britanii in UE

”Unii dintre prietenii mei britanici m-au intrebat inclusiv daca Brexitul poate fi inversat si daca imi pot imagina un rezultat in care Regatul Unit ramane in Uniunea Europeana”, a declarat Donald Tusk, la finalul unei intalniri cu presedintele ucrainean Petro Porosenko.

”Le-am spus ca de fapt Uniunea Europeana a fost construita pe vise care pareau imposibil de implinit. Asa ca cine stie? Imi puteti spune ca sunt un visator, dar nu sunt singurul”, a continuat presedintele Consiliului cu celebrul vers al lui John Lennon.Tusk a facut aceste declaratii in contextul in care

Cei 27 si premierul britanic Theresa May participa la un summit-cina, joi seara, la Bruxelles, dupa ce liderul conservator si-a pierdut majoritatea absoluta in Parlament in alegerile legislative, la inceputullunii.

El a avertizat ca Brexitul va fi ”un proces dificil in vederea caruia UE este bine pregatita”