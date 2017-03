Razboi diplomatic intre Turcia si Olanda. Protestarii pro-Erdogan au provocat haos in Rotterdam, Ankara anunta un raspuns dur

Turcia va raspunde in cel mai “dur mod” fata de masurile olandeze de a interzice aterizarea ministrului turc de Externe si de a opri intrarea in Consulatul Ankarei la Rotterdam a ministrului Familiei, a declarat duminica premierul Binali Yildirim, citat de Reuters. “Partea noastra a protestat in cel mai puternic mod fata de situatie si am transmis autoritatilor olandeze ca va exista un raspuns in modul cel mai dur (…). Vom raspunde pe masura acestui comportament inacceptabil", ” spus Yildirim intr-un comunicat.

La randul sau, Ministerul turc de externe a anuntat ca a informat Olanda ca ambasadorul Hagai la Ankara nu ar trebui sa se intoarca la post o vreme, relateaza Hurriyet. „S-a anuntat ca nu vrem ca ambasadorul olandez, care este in prezent in concediu, in afara Turciei, sa se intoarca o vreme la post”, se arata intr-un comunicat al MAE turc.

Olanda i-a interzis sambata dimineata avionului ministrului turc de Externe Mevlut Cavusoglu sa aterizeze la Rottterdam – cea mai recenta dovada a tensiunilor diplomatice generate intre Ankara si Occident de campania pentru un referendum de extindere a prerogativelor presedintelui. “Sunt vestigii ale nazismului, sunt fascisti”, a declarat presedintele turc in replica. “Puteti sa ii interziceti ministrului nostru de Externe sa zboare, dar, incepand de acum, sa vedem cum vor ateriza zborurile voastre in Turcia”, a adaugat el.

Potrivit DPA, Ankara ia in calcul posibilitatea de a le interzice diplomatilor olandezi accesul in Turcia. De asemenea, Ankara l-a convocat pe insarcinatul olandez cu afaceri la Ministerul de Externe. Premierul olandez Mark Rutte i-a atras atentia cu lui Erdogan ca “intrece limita”.

In cursul serii, ministrul pentru Familie a ajuns u masina la Rotterdam, dar a fost oprita sa intre in Consulat si a fost escortata la granita cu Germania. Incidentul a dus la izbucnirea unui miting violent in fata Consulatului Turciei la Rotterdam. Peste 1.000 de oameni s-au strans in fata cladirii, au aruncat cu sticle si au distrus masini ale politiei.

De asemenea, manifestanti turci au aruncat cu oua si portocale in Consulatul Olandei la Istanbul si in Ambasada Olandei la Ankara. Protestatarii au fluturat drapele turce si au scandat sloganuri precum “Olanda, nu fii surprinsa si nu ne testa rabdarea”, “Allah este mare”, “Europa barbara” si “Olanda dictatoare va plati”. Ambele reprezentante diplomatice fusesera inchise din motive de siguranta.

Intre timp, hotelul din Zurich, Elvetia, unde Cavusoglu urma sa participe duminica la un eveniment de campanie, a anulat rezervarea. Seful diplomatiei turce va participa, insa, la un alt eveniment organizat la Metz, in Franta.