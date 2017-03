Razboi diplomatic intre Turcia si Olanda. Un al doilea ministru turc, cel al Familiei a fost oprit sa intre in consulatul din Rotterdam - VIDEO

Razboi diplomatic intre Turcia si Olanda. Disputa a escaladat azi noapte dupa ce un al doilea ministru turc, cel al Familiei a fost oprit sa intre in consulatul din Rotterdam. Cu doar cateva ore inainte si ministrului turc de externe i-a fost interzis accesul in tara, iar avionul sau a fost din drum.Cei doi oficiali urmau sa promoveze referendumul din aprilie, care ar spori puterea presedintelui. Recep Erdogan a avertizat ca Olanda va plati, iar imigrantii turci au iesit in strada.