"Razboi" intre Schwarzenegger si Trump. "Donald, ce ar fi sa schimbam slujbele. Vor putea si oamenii sa doarma linistiti"

Presedintele a facut aluzie la ratingurile mici ale emisiunii pe care el obisnuia sa o modereze si care acum il are drept gazda pe Arnold Schwarzenegger.

Trump a explicat si care va fi abordarea in discutiile cu liderii straini. "Trebuie sa fim duri, daca vrem sa nu mai profite toata lumea de noi", a declarat liderul de la Casa Alba.

Presedintele american a explicat - in cadrul unei intalniri cu lideri politici si religiosi - felul in care a purtat discutia cu premierul australian. Jurnalistii americani au aflat ca Donald Trump s-a certat cu Malcolm Turnbull si chiar i-a inchis telefonul in timpul unei conversatii despre cei peste o mie de refugiati pe care Statele Unite ar trebui sa ii preia de la australieni, conform unei intelegeri de pe vremea administratiei Obama.

Donald Trump, presedintele Statelor Unite: "Cand auziti despre conversatiile telefonice dure pe care le port, nu va ingrijorati. Trebuie sa fim duri. A venit vremea sa fim putin mai duri. Profita de noi fiecare tara de pe glob. Asta nu se va mai intampla."

In discursul presedintelui s-a strecurat si un subiect mai putin obisnuit: ratingul emisiunii "Celebrity Apprentice", in care starurile concureaza pentru fonduri caritabile. Gazda showului este fostul guvernator de California, Arnold Schwarzeneger. Actorul a preluat fraiele de la insusi Trump.

Donald Trump, presedintele SUA: "Cand am candidat pentru presedintie a trebuit sa abandonez emisiunea. Ratingurile s-au dus pe apa sambetei, asa ca as vrea sa va rog sa ne rugam pentru Arnold, ca sa isi mai revina ratingurile. Binea"

Reactia lui Schwarzennegger nu s-a lasat asteptata.

Arnold schwarzenegger, actor: "Donald, am o idee excelenta. Ce ar fi sa schimbam slujbelea Tu sa o iei pe a mea, de la televiziune, mai ales ca esti un mare expert in ratinguri. Si eu o iau pe a ta si atunci oamenii vor putea, in sfarsit, sa doarma linistiti."

Donald Trump i-a primit la Casa Alba si pe reprezentantii unui mare producator de motociclete, care au sosit, desigur, pe motoare. Presedintele a analizat un vehicul pe doua roti, apoi a glumit cu reporterii.

Donald Trump: "Mama, ce v-ar placea sa ma vedeti cum cad de pe o motocicleta ca asta. Ar fi asta o stirea Ati taia la montaj daca s-ar intampla astaa"