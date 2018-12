Razi cu lacrimi! Ultima gafa facuta de Viorica Dancila. Ce a spus despre Iohannis

Viorica Dăncilă a spus că nu se aştepta ca preşedintele ”să jignească premierul României, mai ales că premierul este o femeie”, dar că ea este un om puternic şi poate trece peste aceste obstacole, potrivit News.ro.

Ea a spus că ”ceea ce nu te omoară te întăreşte” şi că, dacă în primele zile de la preluarea mandatului era puţin dezamăgită, debusolată de atacurile la adresa sa, este puternică şi va trece peste obstacole.

Dăncilă a spus că uneori a făcut greşeli pe care le regretă, dar, deşi este în politică de 23 de ani, este emotivă.

”Nu trebuie să mai avem politicieni-robot, care nu simt simpatie pentru oameni, nu iubesc oamenii. Poate am făcut greşeli pe care mi le însuşesc şi eu sunt cel mai mare critic. Nu e important când faci greşeli de exprimare, e important când greşeşti faţă de oameni”, a adăugat ea.

Întrebată care este relaţia cu preşedintele Iohannis, Viorica Dăncilă a afirmat că a încercat să aducă echilibru.

”Prin faptul că premierul este o femeie am încercat să aduc echilibru şi să încerc să fac pe toată lumea să înţeleagă că o relaţie interinstituţională e bună pentru România. Nu am găsit răspuns la preşedinte. (...) Pentru mine e greu de înţeles că acest război continuă şi că în permanenţă vorbim prin intermediul conferinţelor de presă, declaraţiilor de presă, când am putea să avem o discuţie aplicată, la telefon, nu despre noi, ci despre subiectele pentru ţară”, a spus ea.

Întrebată cum l-ar caracteriza pe Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă a afirmat: ”Un om care nu acceptă consensul. Cred că e greu pentru mine ca premier să îi pun o etichetă preşedintelui”.

”Cred că caracterizarea cea mai bună ne-o face românii”, a adăugat premierul Dăncilă, făcând o nouă greşeală de exprimare.

În ceea ce îl priveşte pe liderul PSD, Viorica Dăncilă a spus că are o relaţie foarte bună cu Liviu Dragnea.

Întrebată dacă au fost momente în care sa medieze între Dragnea şi Tăriceanu, ea a spus că nu au fost astfel de situaţii.

”Nu vreau să spun că nu au existat opinii diferite, şi într-o familie uneori sunt opinii diferite. Nu a fost nevoie, pentru că cei doi preşedinţi discută”, a continuat Viorica Dăncilă, care a mai spus că Dragnea şi Tăriceanu sunt ”oameni puternici, cu personalitate puternică, oameni implicaţi şi care vor să facă bine României”.