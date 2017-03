Reactia Apple dupa ce Wikileaks a publicat mii de documente ce detaliaza tehnici de spionaj CIA folosind produsele companiei

Wikileaks a dat publicitatii marti o serie de documente cu scopul de a arata cum procedeaza agentia de spionaj americana CIA pentru a a obtine datele necesare de pe dispozitivele folosite de tintele sale.

Printre companiile vizare de Wikileaks se numara si Apple. Documentele arata cum CIA avea la dispozitie o serie de modalitati prin care sa acceseze sau chiar sa controleze dispozitivele produse de Apple. Pe de o parte, agentia americana a descoperit cu ajutorul propriilor specialisti vulnerabilitati ale iPhone-urilor si iPad-urilor, pe care sa le poata folosit pentru spionaj. Pe de alta parte, unele informatii si instrumente in acest sens au fost cumparate de la contractori externi.

Dezvaluirile Wikileaks vizeaza numeroase companii si tipuri de dispozitive care au cazut victima a spionilor americani. Dintre toate, insa, Apple este singura pana acum care a emis un raspuns oficial. Gigantul american a trimis presei o comunicare prin care arata ca majoritatea vulnerabilitatilor evidentiate de Wikileaks au fost reparate si ca se lucreaza deja si pentru repararea celorlalte probleme de securitate. Wikileaks a publicat 8700 de documente ce detaliaza tehnicile de spionaj cibernetic ale CIA.

WikiLeaks acuza CIA ca spioneaza utilizatorii de smartphone-uri si retele sociale. Tehnologiile folosite de serviciile SUA

Wikileaks a publicat marti documente incendiare care detaliaza tacticile de spionaj cibernetic folosite de CIA. Agentia americana ar putea citi mesaje schimbate prin intermediul aplicatiilor de mesagerie si ar reusi sa foloseasca telefonul, laptopul si chiar televizorul inteligent pentru a inregistra conversatii private. CIA a refuzat sa confirme autenticitatea documentelor care pun agentia intr-o lumina nu tocmai placuta.

Cele 8700 de documente date publicitatii de Wikileaks vorbesc in detaliu despre tehnicile de spionaj cibernetic ale CIA.

Raphael Satter, specialist Securitate: "In ultimii sapte ani, Wikileaks a publicat sute de mii de documente confidentiale ale Departamentului de Stat si ale Pentagonului. Insa aceasta este cea mai cutezatoare isprava a lor."

Documentele arata cum hackerii de la CIA ar fi reusit sa sparga sistemele de operare ale telefoanelor inteligente. Ar putea porni camera si microfonul fara ca utilizatorul sa stie. In plus, ar fi spart si criptarea unor aplicatii populare de mesagerie.

Corespondent Sky News: "Oricine cu putina minte din lumea spionajului stie ca telefoanele sunt aparate de spionaj cu productie in masa. Chiar si cand sunt inchise, telefoanele pot inregistra si filma tot ce se intampla in jurul lor. Iar asta este valabil si pentru laptopurile dotate cu camera si, mai nou, pentru frigidere si televizoare. Mai important in aceasta poveste este ca toate tehnicile de spionaj folosite de CIA sunt acum disponibile pe internet."

In cooperarea cu serviciul britanic de spionaj, CIA ar fi reusit sa compromita televizoarele inteligente. Potrivit celor de la Wikileaks, dispozitivul pacaleste utilizatorul ca este oprit. De fapt, inregistreaza tot ce se intampla si transmite informatiile, prin internet, celor de la CIA.

Raphael Satter, analist in securitate: "Wikileaks nu ofera de obicei informatii despre sursa dezvaluirilor. De data aceasta insa a spus ca informatiile provin din interiorul CIA si ca au circulat o perioada intre fosti colaboratori ai CIA. La un moment dat, unul dintre ei le-a redirectionat catre Wikileaks."

Dezvaluirile vin intr-un context politic delicat. Donald Trump si-a aratat neincrederea in serviciile americane de spionaj inca dinainte sa preia oficial mandatul. Serviciile au sustinut public ca Rusia i-a spionat pe democrati cu scopul de a influenta rezultatul alegerilor din Statele Unite. Recent, Trump l-a acuzat pe Obama ca i-a pus microfoane in Trump Tower.

Jonathan Shaw, specialist in securitate: "Este in interesul rusilor ca CIA sa fie discreditata. Putem spune, de asemenea, ca in contextul politic de la Washington, este in interesul presedintelui Trump sa vada CIA discreditata."

Potrivit Wikileaks, dezvaluirile de marti sunt primul episod dintr-un serial care promite multe surprize.