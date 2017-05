Reactia artistilor internationali dupa explozia de la Manchester Arena. Ariana Grande: "Sunt devastata. Nu am cuvinte"

In urma exploziei produsa la finalul concertului, Ariana Grande a scris pe contul ei de Twitter: "Sunt devastata. Imi pare atat de rau, nu mai am cuvinte".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.





Nicki Minaj a spus ca o doare sufletul pentru sora ei, Ariana si pentru orice familie afectata de acest tragic incident din Marea Britanie.

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 мая 2017 г.

"S-au pierdut vieti nevinovate", spune ea.

Katty Perry a scris si e ape aceeasi retea de socializare: ”Ma rog pentru toata lumea de la concertul Ariana Grande”

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) 23 мая 2017 г.

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) 23 мая 2017 г.

Cantareata scotiana KT Tunstall a transmis si ea un mesaj emotionant. ”Sunt cu inima alaturi de tine, Manchester. Doar ce am coborat de pe scena in Londra si am aflat. Este infricosator. Imi pare foarte rau pentru familiile care au pierdut pe cineva drag”.

My heart is with you Manchester. Just come off stage in London, it's gut-wrenching. So very sorry for the families who have lost loved ones. — KT Tunstall (@KTTunstall) 23 мая 2017 г.

Demi Lovato a scris si ea pe Twitter dupa incidentujl de la Manchester Arena: ”Plang imaginandu-mi toti acei inocenti care au mers la un concert si-au pierdut viata. Ma rog pentru fiecare si pentru toti”.

Justin Timberlake a scris si el ca gandurile si rugaciunile se indreapta catre cei afectati de oribilul incident din Manchester. "Trebuie sa fim mai buni, Trebuie sa ne iubim unii pe ceilalti", sfirma artistul.

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. — Justin Timberlake (@jtimberlake) 23 мая 2017 г.

Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scena dupa producerea exploziei si au anuntat ulterior ca aceasta este in siguranta si nu a fost ranita.

Politia a anuntat ca 19 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite in urma exploziei care a avut loc la Manchester Arena, la finalul concertului artistei Ariana Grande, foarte populara in randurile adolescentilor.

Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se stie cate bilete fusesera vandute pentru show.