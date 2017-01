Reactia lui Merkel dupa ce declaratiile lui Trump au ingrijorat Europa: "Noi avem destinul nostru in propriile maini"

“Cred ca noi, europenii, avem destinul nostru in propriile maini. Voi continua sa ma angajez pentru ca cele 27 de state membre sa lucreze impreuna pentru viitor, in fata provocarilor secolului XXI-lea”, a declarat Merkel, intrebata in timpul unei conferinte de presa cu privire la sprijinul formulat de Trump pentru iesirea Marii Britanii din UE si predictia lui ca si alte tari vor face la fel.

Cancelarul Merkel, a carui tara a primit peste un milion de solicitanti de azil din 2015 pana acum, nu a dorit sa raspunda in detalii acestor critici, considerand ca opiniile exprimate de Donald Trump sunt deja cunoscute.

“Opiniile mele cu privire la problemele transatlantice sunt cunoscute. Presedintele ales (al SUA) si le-a expus de mai multe ori pe ale lui. Iar atunci cand va fi in functie - ceea ce nu este cazul deocamdata - vom lucra desigur cu noul guvern american si vom vedea la ce acorduri vom ajunge”, a declarat Angela Merkel.

Nu in ultimul rand, Merkel a respins inca o data orice legatura intre amenintarea terorista in Europa si refugiatii care fug de razboiul din Siria, dintre care sute de mii au ajuns in Germania.

“Vreau sa separ problema terorismului de problema refugiatilor in ceea ce priveste razboiul din Siria”, a declarat Merkel, subliniind ca “majoritatea sirienilor” au fugit de “razboiul civil, de luptele impotriva regimului lui Bashar al-Assad si de represaliile lui Assad”.

Inainte de Merkel, vicecancelarul german Sigmar Gabriel a replicat afirmatiilor lui Donald Trump cu privire la UE si Germania, indemnandu-i pe europeni sa dea dovada de “siguranta” in fata succesorului lui Barack Obama.