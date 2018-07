Reactia lui Putin cand un jurnalist i-a oferit o copie a punerii sub acuzare a celor 12 rusi - VIDEO

Mai mult decât orice, lui Trump i se reproşează că n-a rostit nicio critică la adresa Rusiei şi că a discreditat serviciile americane de informaţii, preferând să-i dea crezare lui Putin în problema amestecului Rusiei în alegerile americane.

După întâlnirea de luni, atât Donald Trump, cât şi Vladimir Putin, au acordat interviuri separate, în care s-au complimentat reciproc.

Putin: Este informat, asculta şi accepta argumentele celuilalt. În legătură cu anumite probleme, îşi menţine părerile. Toată lumea îl consideră doar un om de afaceri, însă eu cred că nu este aşa... Până la urmă, este deja un politician.

Trump: “Mi s-a părut că preşedintele Putin este foarte, foarte puternic.”

Într-un interviu acordat lui Chris Wallace de la Fox News, Vladimir Putin a izbucnit în râs şi a refuzat să pună mâna pe o copie a documentului de punere sub acuzare a celor 12 ruşi, oferit de jurnalist. I-a cerut sec acestuia să-l pună pe o măsuţă alăturată, negând încă o dată implicarea Rusiei în acest caz.

