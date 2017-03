Reactia lui Vladimir Putin dupa atacul terorist din Londra: "Fortele terorii actioneaza tot mai miseleste si mai cinic"

Vladimir Putin indeamna la unirea eforturilor in lupta impotriva terorismului.

Liderul rus Vladimir Putin a exprimat condoleante premierului britanic, Theresa May, in legatura cu atacul terorist care a avut loc cu o zi inainte la Londra si a indemnat la unirea eforturilor in lupta impotriva terorismuluirelateaza joi TASS.

“Este evident ca pentru contracararea amenintarii teroriste este necesara unificarea reala a eforturilor tuturor membrilor comunitatii mondiale”, a declarat liderul rus in mesajul de condoleante. “Fortele terorii actioneaza tot mai miseleste si mai cinic”, a constatat seful statului rus.

Marine Le Pen: Atacul de la Londra evidentiaza importanta protejarii granitelor

Atacul din fata Parlamentului britanic a subliniat importanta apararii granitelor nationale si a intensificarii masurilor de securitate, a declarat joi candidata de extrema-dreapta la presedintia Frantei, Marine Le Pen, citata de Reuters.

Potrivit lui Le Pen, tarile trebuie sa coopereze intre ele si sa impartaseasca informatii. De asemenea, ea a pledat pentru inchiderea moscheilor care au legaturi cu extremismul si pentru ridicarea cetateniei franceze pentru persoanele cu mai mult de un pasaport si care au fost gasite vinovate pentru atacuri.

“Problema in prezent este aceasta forma de terorism low-cost”, a spus Le Pen, adaugand ca “trebuie sa ne controlam granitele”. Le Pen inregistreaza rezultate destul de bune in sondajele din Franta, care arata, insa, ca va pierde in al doilea tur de scrutin.

Premierul polonez a facut o paralela intre atacul de la Londra si politica UE fata de migranti Premierul polonez Beata Szydlo a facut joi o paralela intre atacul de la Londra si politica UE privind migrantii, spunand ca incidentul razbuna refuzul Varsoviei de a primi refugiati, relateaza Reuters.

“Aud foarte des in Europa: nu legati politica de migratie de terorism, dar este imposibil sa nu le legi”, a declarat Szydlo pentru postul de televiziune TVN24.

“Comisarul (european pentru Migratie – n.r.) ar trebui sa se concentreze pe ce sa faca pentru a evita actiuni precum cea de ieri (miercuri – n.r.) de la Londra (…). Polonia nu va ceda in fata santajului, precum cel facut de comisar”, a subliniat premier.

“Comisarul vine la Varsovia si incearca sa ne spuna: trebuie sa faceti ce a decis UE, trebuie sa acceptati acesti migranti (…). Doua zile mai tarziu, are loc inca un atac terorist la Londra”, a afirmat ea.

Guvernul polonez de dreapta, eurosceptic, a refuzat sa accepte vreunul dintre cei 6.200 de migranti care i-au fost alocati in baza cotelor UE.

Saptamana aceasta, comisarul UE pentru Migratie Dimitris Avramopoulos, aflat in vizita la Varsovia, a avertizat statele membre in legatura cu respingerea migrantilor.

Seful formatiunii PiS, aflata la guvernare in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a declarat in 2015 ca refuugiatii ar putea aduce boli si paraziti in Polonia, o tara romano-catolica ce are foarte putini imigranti musulmani.

Stoltenberg da asigurari ca Alianta este unita impotriva terorismului, dupa atacul de la Londra Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca Alianta este unita impotriva terorismului, dupa atacul de la Londra. “Gandurile mele sunt alaturi de cei afectati de atacul ingrozitor din inima Londrei”, a mai spus Stoltenberg.