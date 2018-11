Reactia MAE privind conflictul dintre Rusia si Ucraina in Marea Azov

“Suntem profund îngrijoraţi de evoluţiile din Marea Azov şi din Strâmtoarea Kerci. Agresiunea şi încălcarea legislaţiei internaţionale subminează securitatea întregii regiuni”, afirmă Ministerul român de Externe într-o postare pe Twitter.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters.