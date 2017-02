Reactia Melaniei Trump atunci cand sotul ei o atinge pe brat, in timpul unui discurs. Momentul, ironizat pe Twitter

In momentul in care presedintele Donald Trump isi atinge sotia, aceasta pare ca se retrage si o trec fiorii, ceea ce a alimentat si mai mult zvonurile ca Melania Trump nu este fericita in rolul de Prima Doamna a Americii.

Melania, in varsta de 46 de ani, si-a inceput discursul cu o rugaciune, insa in momentul in care sotul ei s-a apropiat de ea, aceasta a parut sa nu se simte deloc confortabil langa el, iar cand acesta a atins-o pe mana, Melania a avut imediat reflexul de a se retrage.

Reactiile nu au intarziat sa apara pe retelele de socializare, unde internautii au compatimit-o, sustinad ca "este nefericita". "Parea foarte stresata" a scris un utilizator, iar ironiile nu au intarziat sa apara.

@FLOTUS we got you baby girl #GOT #FreeMelania pic.twitter.com/LtJGkspI5t

— President Bannon (@PresBannon) February 14, 2017

Melania Trump ar fi nefericita in rolul de Prima Doamna a SUA

“Melania incearca sa faca fata noului ei rol si notorietatii de care are parte. Acest stil de viata nu era visul ei, ci al lui Donald. Sincer, are multe de indurat”, a declarat stilistul Philip Bloch, relateaza New York Post

Inca de la investirea lui Donald Trump, Melania si-a petrecut aproape tot timpul ascuzandu-se in penthouse-ul din Trump Tower. Recent, staff-ul de la Casa Alba a implorat-o sa se mute la Washington, oferindu-i sotului ei un capital de imagine, pozand astfel pentru fotografiile oficiale, conform surselor.