Reactia presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Guvernul a aprobat gratierea si amnistia: "Zi de doliu pentru statul de drept"

"Dragi romani, Astazi este o zi de doliu pentru statul de drept. Statul de drept, care a primit o lovitura puternica de la adversarii justiţiei, dreptaţii şi luptei impotriva corupţiei. Guvernul PSD şi ALDE a ignorat visul şi nazuinţele a milioane de romani liberi care vor sa traiasca intr-o ţara eliberata de corupţie. Astazi, Guvernul PSD şi ALDE a anulat munca a zeci de mii de oameni oneşti şi curajoşi din Justiţia romana care au dovedit in ultimii ani ca nimeni şi nimic nu este mai presus de lege. Guvernul PSD şi ALDE a anulat eforturile facute de milioane de romani de a face din Romania o ţara respectata in Europa! De astazi, recuperarea prejudiciilor devine foarte dificila. Rezultatul votului din decembrie a dus la formarea unei majoritaţi, care a alcatuit un guvern legitim. Dar votul nu reprezinta un cec in alb care permite unei majoritaţi sa poata face orice, de la adoptarea masurilor populiste care risca sa puna sub semnul intrebarii stabilitatea economica in urmatorii ani, pana la calcarea efectiva in picioare a justiţiei şi a statului de drept. In decembrie, oamenii s-au dus la vot cu speranţa unui trai mai bun, nu pentru o legislaţie slabita in domeniul anticorupţiei. Miza adevarata este cum vrem sa arate viitorul unei Romaniei in care oamenii sa-şi doreasca sa traiasca, nu al unei Romanii din care sa-şi doreasca din nou sa plece. Sfidarea PSD la adresa poporului este deplina. Uita insa un lucru esenţial. Valorile pe care se construieşte un stat democratic, un stat de drept veritabil, nu aparţin unei majoritaţi sau minoritaţi de conjunctura, ci ne aparţin noua, tuturor romanilor. De astazi, misiunea mea este sa restabilesc statul de drept. Voi face tot ce imi sta in putinţa pentru a face din Romania o ţara eliberata de corupţie! Ma voi bate pana in ultima zi a mandatului meu pentru acest lucru!"