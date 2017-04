Reactia total neasteptata a unui barbat din SUA care isi gaseste iubita in pat cu altul. Povestea, un viral pe Facebook

In loc sa faca scandal sau sa-l ia la bataie pe cel care dormea linistit si gol in patul lui, alaturi de femeia pe care el o iubeste - asa cum ar fi facut aproape orice barbat - Duston Holloway isi pastreaza calmul, isi scoate telefonul si le face celor doi cateva poze, ba chiar isi face si un selfie avandu-i in fundal, relateaza Daily Mirror.

Apoi, Duston Holloway, din Texas, a postat imaginile pe Facebook, asigurandu-se ca pot fi vazute de toata lumea. Cele patru fotografii au fost insotite de statusul: "Cand te intorci acasa si alt barbat este in pat alaturi de cea pe care o iubesti! Barbatii buni merita femei bune!"

Raspunzand unui comentariu, Duston a recunoscut ca ar fi vrut sa-l ia in suturi pe respectivul, dar "cu calm am facut cateva selfie-uri, apoi am plecat. Am incercat sa o trezesc pe ea, dar era prea beata".

Pozele s-au viralizat si foarte multi utilizatori l-au felicitat pentru reactia lui demna. A doua zi le-a multumit - printr-un mesaj postat pe facebook - celor care l-au incurajat: "Ieri credeam ca lumea s-a sfarsit, eram daramat, dar am primit atatea mesaje de incurajare de la prieteni si familie si vrea sa multumesc tuturor. Lumea nu este atat de rea pe cat credem noi."