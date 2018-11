S-a speriat cand a intrat in dormitorul tatalui, dupa divortul parintilor. Ce a gasit tanara

Jessica Newsom, din Baton Rouge, Louisiana, avea 20 de ani când a găsit un flacon de progesteron, un hormon feminin implicat în ciclul menstrual, în dormitorul tatălui ei. Bărbatul, cunoscut atunci drept Jeff, i-a povestit fiicei sale că îşi injecta hormonul încă din tinereţe.

Patru ani mai târziu, Jeff a decis că a vrea să trăiască ca o femeie şi şi-a schimbat numele în Julie, fiica lui având nevoie de câteva luni pentru a accepta schimbarea, dar acum îl susţine pe tatăl său, scrie Daily Mail.

„M-am mutat de acasă când am început facultatea, în 2003, şi în anii următori, mama a fost diagnosticată cu cancer la sân, apoi părinţii mei au divorţat. Cum nu mai eram acasă, am fost confuză şi am acuzat-o pe mama că e de vină, pentru că a început să se vadă cu alt bărbat în timpul tratamentului pentru cancer. (…)

Totuşi, când m-am întors acasă într-o vacanţă, am descoperit că tatăl meu se îmbrăca ca o femeie”, a dezvăluit Jessica.

După ce a descoperit perucile şi flacoanele cu hormoni, Jessica susţine că nu ştia la ce să se aştepte: „Mi-am spus că e ciudat şi că e un costum pentru Halloween”.



„Apoi am început să mă uit mai atent în camera lui şi a văzut mai multe reţete medicale. Am deschis calculatorul şi am descoperit ce era de fapt şi m-am speriat. L-am sunat pe iubitul meu de la vremea respectivă şi i-am explicat descoperirea”, a adăugat femeia.

Jessica Newsom, din Baton Rouge, Louisiana, avea 20 de ani când a găsit un flacon de progesteron, un hormon feminin implicat în ciclul menstrual, în dormitorul tatălui ei. Bărbatul, cunoscut atunci drept Jeff, i-a povestit fiicei sale că îşi injecta hormonul încă din tinereţe.

Patru ani mai târziu, Jeff a decis că a vrea să trăiască ca o femeie şi şi-a schimbat numele în Julie, fiica lui având nevoie de câteva luni pentru a accepta schimbarea, dar acum îl susţine pe tatăl său, scrie Daily Mail.





„M-am mutat de acasă când am început facultatea, în 2003, şi în anii următori, mama a fost diagnosticată cu cancer la sân, apoi părinţii mei au divorţat. Cum nu mai eram acasă, am fost confuză şi am acuzat-o pe mama că e de vină, pentru că a început să se vadă cu alt bărbat în timpul tratamentului pentru cancer. (…) Totuşi, când m-am întors acasă într-o vacanţă, am descoperit că tatăl meu se îmbrăca ca o femeie”, a dezvăluit Jessica.



După ce a descoperit perucile şi flacoanele cu hormoni, Jessica susţine că nu ştia la ce să se aştepte: „Mi-am spus că e ciudat şi că e un costum pentru Halloween”.



„Apoi am început să mă uit mai atent în camera lui şi a văzut mai multe reţete medicale. Am deschis calculatorul şi am descoperit ce era de fapt şi m-am speriat. L-am sunat pe iubitul meu de la vremea respectivă şi i-am explicat descoperirea”, a adăugat femeia.





Jessica mai arată că tatăl lui a ascuns identitatea lui de când era ea mică şi el tânăr.



„Îmi povestea că atunci când era împreună cu mama abia aştepta să-i poarte rochiile când ea nu era acasă. Ulterior şi-a dat şosetele jos şi mi-a arătat că şi-a făcut pedichiura”, a declarat fiica omului.



Julie (Jeff) a decis în 2009 să trăiască definitiv ca o femeie, iar în mai 2015 şi-a făcut o schimbare de sex.



Din momentul schimbării, Julie este sprijinită necondiţionat de fiica lui şi de Jacob, soţul Jessicăi.