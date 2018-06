Reactia virala a lui Putin, atunci cand Rusia marcheaza primul gol la Cupa Mondiala - VIDEO

Cupa Mondială a debutat, joi, la Moscova, cu un meci disputat între Rusia şi Arabia Saudită, care s-a finalizat cu un scor de 5 - 0 pentru ruşi.

În loja oficială a fost prezent şi liderul rus, Vladimir Putin, alături de Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

La primul gol dat de Rusia, liderul de la Kremlin a dat scurt din umeri, apoi a dat mâna cu Mohammed bin Salman.

Reacţia acestuia a devenit virală pe reţelele de socializare, internauţii catalogând-o ca fiind ”de nepreţuit”.

Russia President Putin Reaction after their First Goal

Sportsmanship 🤝 #WorldCup pic.twitter.com/N2UXjLxSLx