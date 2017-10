Reactii dupa ce liderul catalan a suspendat independenta. Criticile Guvernului spaniol

Şefa grupului parlamentar al Partidului Ciudadanos (Cetăţeni, în opoziţie) în Legislativul catalan, Ines Arrimadas, a denunţat marţi seara declaraţia preşedintelui separatist Carles Puigdemont potrivit căreia el are un mandat să declare independenţa regiunii faţă de Spania drept ”o lovitură de stat” şi a subliniat că aceasta nu este suţinută de Europa, relatează The Associated Press.

Arrimadas a subliniat că majoritatea catalanilor simt că sunt catalani, spanioli şi europeni şi că nu le vor permite oficialilor regionali ”să le zdrobească inima”.

De asemenea, Guvernul Spaniei consideră “trădare inadmisibilă” proclamarea independenţei Cataloniei, care imediat a fost suspendată tot de Carles Puigdemont, au declarat surse politice de la Madrid.

”Este innaceptabil să faci o declaraţie tacită de independenţă şi apoi să o suspenzi într-o manieră explicită”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului pentru AFP, scrie BBC.

Preşedintele separatist catalan Carles Puigdemont a propus marţi, în acest discurs, suspendarea unei ipotetice declaraţii de independenţă, în vederea unui dialog, fără să stabilească un termen în acest sens.

El a îndemnat să se acorde timp unui dialog şi a îndemnat Guvernul spaniol să accepte o mediere în criza politică.

Guvernul catalan şi cu mine propunem ca parlamentul să suspende efectele unei declaraţii de independenţă, pentru a putea întreprinde, în zilele următoare, un dialog”, a declarat el, fără să fi declarat în prealabil, cu adevărat, această independenţă.