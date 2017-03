Reactiile liderilor internationali dupa atacul terorist din Londra. Angela Merkel s-a declarat "profund socata"

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat pe Twitter ca “Europa este ferm alaturi de Marea Britanie impotriva terorismului si este pregatita sa ajute”, News.ro.

Si negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a scris pe Twitter ca este “alaturi de populatia Londrei”.

Departamentul american pentru Securitate Interna si-a exprimat solidaritatea cu Marea Britanie si a condamnat atacul. “Alaturi de partenerii nostri din fortele federale de ordine suntem in contact strans cu omologii nostri britanici pentru a monitoriza evenimentele tragice si pentru a sustine investigatia in curs”, a precizat Departamentul citat de CNN.

Merkel s-a declarat "profund socata" de atac, adaugand ca Germania este alaturi de raniti si solidara cu Marea Britanie.

Si secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a transmis condoleante si a condamnat atacul. Casa Alba a anuntat ca presedintele Donald Trump a discutat cu premierul Theresa May, potrivit CNN.

“Gandurile mele sunt alaturi de toti cei implicati in incidentul ingrozitor de la Westminster, de astazi (miercuri – n.r.)”, a spus premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, citata intr-un comunicat citat de BBC News.

Ea a precizat ca Guvernul scotian colaboreaza strans cu Politia si cu secretarul de Justitie pentru a analiza orice posibile implicatii pentru Scotia.

Sturgeon a afirmat ca sustine decizia Parlamentului de a suspenda sedinta de miercuri, in cursul careia urma sa fie luata o decizie privind un al doilea referendum pentru independenta Scotiei.

“Terorismul ne priveste pe toti, iar Franta stie cum sufera astazi (miercuri – n.r.) poporul britanic”, a declarat presedintele francez Francois Hollande, scrie Sky News.

Premierul belgian Charles Michel, a carui tara a marcat miercuri un an de la atentatele de la Bruxelles, a transmis condoleante. “Condoleantele noastre sunt alaturi de cei care se afla in doliu si alaturi de toti cei care sunt afectati la Londra. Belgia este alaturi de Marea Britanie in lupta impotriva terorismului”, a spus el.

“Ingrozit de imaginile de la Londra. Gandurile noastre sunt alaturi de prietenii mei britanici”, a afirmat si premierul danez Lars Lokke Rasmussen

“Terorismul – arma lasilor. Condamnam vehement atacul terorist ingrozitor din inima Westminster”, a subliniat si presedintele lituanian Dalia Grybauskaite.