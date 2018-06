Recep Erdogan va conduce Turcia inca cinci ani. El a castigat alegerile prezidentiale din primul tur, obtinand aproape 53 la suta din voturi - VIDEO

O multime de oameni s-au adunat in capitala Turciei si au asteptat pana dimineata anuntarea rezultatelor.

Recep ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: “Rezultatele neoficiale ale alegerilor au devenit clare. In conformitate cu acestea, natiunea mi-a incredintat sarcinile si atributiile presedintiei. Faptul ca alegerile au avut o participare electorala record, ne arata ca oamenii ne-au dat noua si lumii un mesaj important. Mesajul este clar: Turcia, cu cele 90% a participarii la vot, a dat o lectie democratica intregii lumi.”

In urma numararii a 99 la suta din voturi, Erdogan a obtinut peste 52 de procente din voturi. Pe locul doi s-a clasat candidatul Partidului Republican, principalul adversar a lui Erdogan.

Tot ieri au avut loc si alegerile parlamentare. Partidul Justitiei si Dezvoltarii, in fruntea caruia se afla tot Erdogan a obtinut putin peste 40 la suta din voturi, ceea ce constituie majoritatea absoluta.

Imediat ce s-au aflat primele rezultate, presedintele Igor Dodon l-a felicitat pe facebook pe omologul sau turc. In varsta de 64 de ani, Erdogan se afla la putere de 15 ani, fiind initial premier, apoi presedinte. Victoria in aceste alegeri prezidentiale si majoritatea in parlament ii deschid calea unui nou mandat de cinci ani, in care va avea puteri sporite, pentru ca devine atat sef al statului, cat si al guvernului.

Astfel va putea sa infiinteze ori sa desfiinteze ministere, sa dizolve parlamentul si sa declanseze noi alegeri. Recep Erdogan este considerat de multi drept un autocrat care a abandonat drumul democratic al Turciei, iar dupa puciul din 2016 guverneaza cu o mana de fier.

In urma loviturii de stat esuate de acum doi ani, autoritatile turce au arestat peste 50.000 de persoane, iar 140.000 de functionari publici si militari au fost suspendati din functii ori demisi.