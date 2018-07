Record absolut in cel mai rece loc de pe planeta. La Polul Sud au fost inregistrate: -100 de grade Celsius

Cercetatorii au descoperit ca in anumite vai din platoul estic din Antarctica temperaturile minime sunt chiar mai scazute decat estimasera initial. Pentru acest studiu, specialistii au folosit doar date furnizate de sateliti, in perioada 2004-2016. Cele mai scazute temperaturi au fost observate in micile vai formate in gheata de pe platou. Recordul absolut atins aici a fost de -98 de grade Celsius.