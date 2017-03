Record gastronomic - stabilit in Liban. Cum arata cea mai mare saorma din lume - VIDEO

Pe cat este de impresionant, pe atat de apetisant arata. Pentru a pregati cea mai mare saorma din lume, oamenii au pus la punct o lista lunga de ingrediente. La cele 292 de kilograme de carne de pui si 62 de kilograme de usturoi s-au mai adaugat 140 de kilograme de muraturi si 80 de kilograme de cartofi. Cand toate au fost cumparate, localnicii s-au pus pe treaba.

Carnea a fost rulata in peste 300 de turte, care au fost lipite pentru a obtine produsul final. Procesul a avut loc sub ochii unui bucatar-sef, care a urmarit ca totul sa fie facut corect. Dupa ce a fost coapta, imensa saorma a fost masurata de observatorii de la Guiness Book. Acestia au stabilit ca ea are 120 de metri lungime. Odata ce recordul a fost inregistrat, bunatatea de proportii a fost taiata, iar apoi impartitia refugiatilor sirieni din Liban.